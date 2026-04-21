МЗС Італії викликає посла РФ щодо висловів Соловйова про Мелоні

Віцепрем'єр-міністр – міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні повідомив, що викликав російського посла.

"Я викликав до Міністерства закордонних справ російського посла Парамонова, щоб висловити офіційний протест у зв'язку з надзвичайно серйозними та образливими заявами телеведучого Володимира Соловйова на російському телебаченні на адресу прем'єр-міністра Мелоні, якій я висловлюю свою повну солідарність та підтримку", – написав Таяні в соцмережі Х.