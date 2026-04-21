"Укрзалізниця" запускає нові дитячі вагони, перші три курсуватимуть у складі поїздів Львів – Одеса та Харків – Івано-Франківськ

АТ "Укрзалізниця" запускає 6 нових дитячих купейних вагонів, з них перші три вже пройшли капітальне переобладнання та курсуватимуть у складі двох поїздів : №011/012 Львів – Одеса та №001/002 Харків – Івано-Франківськ, ще три інших вагони найближчим часом увійдуть до складу пасажирських поїздів.

"Ми для цих вагонів підбираємо найбільш далекі маршрути для того, щоб комфорт був і в тих подорожах, які займають багато годин. Цей вагон буде їхати з Одеси до Львова. Це один з наших найдовших маршрутів. Особливо зараз влітку буде дуже-дуже популярним", – повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ці вагони, які наразі виглядають як нові, було проведено відновлювальний ремонт.

Зазначається, що у продажу квитки на дитячі вагони зі Львова будуть доступні вже з 24 квітня, з Одеси – 25 квітня, з Харкова – 2 травня, а з Івано-Франківська – 3 травня.

В "Укрзалізниці" уточнили, що квитки на відповідні вагони будуть доступні тільки через мобільний застосунок УЗ. Їхня вартість відповідатиме вартості купейних квитків аналогічного класу в межах того самого поїзда.

У застосунку такі вагони матимуть спеціальне маркування "Дитячий". Крім того, діти віком до 5 років включно подорожуватимуть поїздами безкоштовно та не потребуватимуть окремого квитка.

Дитячі вагони обладнано додатковими коридорними поручнями по зросту дитини, захисними елементами для верхніх поличок, сповивальними столиками та навісними сидіннями у вбиральнях, манежами для безпечного сну та підігрівачами пляшечок дитячого харчування.

Також вагони оснащено додатковими складними пандусами. Серед інших опцій, у дитячих потягах буде доступне меню: сирнички або нагетси з гречкою.

В УЗ наголосили, що проєкт включає освітню складову, інтегровану у формат подорож. Зокрема, для проєкту створено дитячу казку спільно з одним із провідних українських казкарів – Олександром Дерманським. Казка транслюватиметься в аудіоформаті у вагонах щовечора після відправки з початкової станції.

Створення дитячих вагонів було у партнерстві з компанією Visa.

"Для нас принципово важливо, щоб кожен проєкт, кожна технологія приносила людям реальну користь. Так і з'явився цей проєкт разом з нашим давнім партнером "Укрзалізниця". Всі вагони оформлені в концепції казковий український ліс , в якому є свої герої ", – зауважила старша директорка з маркетингу Visa в країнах Східної та Південно-Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу Анастасія Ненашева.