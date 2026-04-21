Інтерфакс-Україна
Події
19:26 21.04.2026

"Укрзалізниця" запускає нові дитячі вагони, перші три курсуватимуть у складі поїздів Львів – Одеса та Харків – Івано-Франківськ

2 хв читати
Фото: https://t.me/s/UkrzalInfo

АТ "Укрзалізниця" запускає 6  нових дитячих купейних  вагонів,  з них перші три вже пройшли капітальне переобладнання та курсуватимуть у складі двох поїздів : №011/012 Львів – Одеса та №001/002 Харків – Івано-Франківськ, ще три інших вагони найближчим часом увійдуть до складу пасажирських поїздів.

"Ми для цих вагонів підбираємо найбільш далекі маршрути для того, щоб комфорт був і в тих подорожах, які займають багато годин. Цей вагон буде їхати з Одеси до Львова. Це один з наших найдовших маршрутів. Особливо зараз влітку буде дуже-дуже популярним", – повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ці вагони, які  наразі виглядають як нові, було проведено відновлювальний ремонт.

Зазначається, що у продажу квитки на  дитячі вагони зі Львова будуть доступні вже  з 24 квітня, з Одеси – 25 квітня, з Харкова – 2 травня, а з Івано-Франківська – 3 травня.

В "Укрзалізниці" уточнили, що квитки на відповідні вагони будуть доступні тільки через мобільний застосунок УЗ. Їхня вартість відповідатиме  вартості купейних квитків аналогічного класу в межах того самого поїзда.

У застосунку такі вагони матимуть спеціальне маркування "Дитячий". Крім того, діти віком до 5 років включно подорожуватимуть поїздами  безкоштовно та не потребуватимуть окремого квитка.

Дитячі вагони обладнано  додатковими коридорними поручнями по зросту дитини, захисними  елементами для верхніх поличок, сповивальними столиками та навісними сидіннями у вбиральнях, манежами для безпечного сну та підігрівачами пляшечок дитячого харчування.

Також вагони оснащено додатковими складними пандусами. Серед інших опцій, у дитячих потягах буде доступне меню: сирнички або нагетси з гречкою.

В УЗ наголосили, що проєкт  включає освітню складову, інтегровану у формат подорож. Зокрема, для проєкту  створено дитячу казку спільно з одним із провідних українських казкарів  – Олександром Дерманським. Казка транслюватиметься в аудіоформаті у вагонах щовечора після відправки з початкової станції.

Створення дитячих вагонів було у партнерстві з компанією Visa.

"Для нас принципово важливо, щоб кожен проєкт, кожна технологія приносила людям реальну користь. Так і з'явився цей проєкт разом з нашим давнім партнером "Укрзалізниця". Всі вагони оформлені в концепції казковий український ліс , в якому  є свої герої ", – зауважила старша директорка з маркетингу Visa в країнах Східної та Південно-Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу Анастасія Ненашева.

Теги: #укрзалізниця #діти #вагони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:31 21.04.2026
Зустріч Коаліції за повернення українських дітей відбудеться у травні в Брюсселі– Сибіга

Зустріч Коаліції за повернення українських дітей відбудеться у травні в Брюсселі– Сибіга

16:19 21.04.2026
На Львівщині вантажівка зіткнулася з локомотивом поїзда №64 Перемишль – Київ, без постраждалих – "Укрзалізниця"

На Львівщині вантажівка зіткнулася з локомотивом поїзда №64 Перемишль – Київ, без постраждалих – "Укрзалізниця"

04:41 20.04.2026
У США сталася стрілянина, загинули восьмеро дітей

У США сталася стрілянина, загинули восьмеро дітей

13:21 18.04.2026
"Укрзалізниця" з 25 квітня запускає гнучкі ціни на квитки

"Укрзалізниця" з 25 квітня запускає гнучкі ціни на квитки

10:39 18.04.2026
Свириденко у Вашингтоні обговорила з МФК інвестиційний "віш-лист" України у пріоритетних сферах

Свириденко у Вашингтоні обговорила з МФК інвестиційний "віш-лист" України у пріоритетних сферах

03:27 16.04.2026
У Києві внаслідок ворожої атаки 4 постраждалих, загинула 12-річна дитина – влада

У Києві внаслідок ворожої атаки 4 постраждалих, загинула 12-річна дитина – влада

21:36 15.04.2026
Двоє малолітніх дітей постраждали внаслідок атаки на Дніпро – ОВА

Двоє малолітніх дітей постраждали внаслідок атаки на Дніпро – ОВА

13:38 15.04.2026
Голова ЄК заявила, що створено європейський застосунок з перевірки віку дітей під час користування інтернетом

Голова ЄК заявила, що створено європейський застосунок з перевірки віку дітей під час користування інтернетом

23:21 13.04.2026
Сибіга обговорив із представницею генсека ООН з питань дітей і збройних конфліктів повернення депортованих до РФ українських дітей

Сибіга обговорив із представницею генсека ООН з питань дітей і збройних конфліктів повернення депортованих до РФ українських дітей

18:57 13.04.2026
Росія у 2025 та I кв.-2026 пошкодила 209 локомотивів та 239 пасажирських вагонів "Укрзалізниці"

Росія у 2025 та I кв.-2026 пошкодила 209 локомотивів та 239 пасажирських вагонів "Укрзалізниці"

ВАЖЛИВЕ

Україна на цей тиждень готує зустріч у форматі енергетичного Рамштайну – Зеленський

Нафтопровід "Дружба" може відновити функціонування, ремонтні роботи завершені – Зеленський

Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals

У Третьому армійському корпусі спростували заяву Герасимова про захоплення росіянами всієї Луганщини

ОСТАННЄ

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Клименка з посади глави МВС

Віткофф і Кушнер поки що не вилетіли зі США до Пакистану на переговори з Іраном – медіа

Школяра, що вчинив стрілянину у Чопі, завербували російські спецслужби – ОВА

МЗС Італії викликає посла РФ щодо висловів Соловйова про Мелоні

Зеленський обговорив з фон дер Ляєн подальші кроки у євроінтеграції України та посилення санкцій проти РФ

Лубінець: Ситуація з одеським ТЦК стала сигналом, і реагування на неї має стати початком системних змін по всій країні

Суд відправив під варту поліцейських, яких підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

Консульство України в Анталії отримало статус генерального – МЗС

Суд відправив під варту другу поліцейську, яку підозрюють в службовій недбалості під час стрілянини у Києві

Кабмін призначив нових заступника голови МЗС та голову Національної соціальної сервісної служби України – Мельничук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА