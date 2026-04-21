Зеленський обговорив з фон дер Ляєн подальші кроки у євроінтеграції України та посилення санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн розблокування кредиту на EUR90 млрд, подальші кроки у євроінтеграції України та посилення санкцій проти Росії.

"Говорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Передусім про розблокування пакета підтримки на EUR90 млрд. Ці кошти посилять не лише Україну, а й усю Європу. І важливо, щоб найближчим часом ми вже почали їх отримувати. Всі потрібні кроки для цього з боку України зроблені", – написав він у Телеграмі.

За словами президента, обговорили також інші питання євроінтеграції України та санкції проти РФ.

"Абсолютно справедливо відкрити переговорні кластери щодо нашого членства у Європейському Союзі – технічно Україна вже повністю готова. І так само справедливо продовжувати санкційний тиск на Росію – рішучість Європи в ухваленні нових санкційних кроків має ключове значення на тлі послаблення деяких існуючих обмежень", – зауважив Зеленський.

Сторони домовились, що детально обговорять ці питання та узгодять наступні кроки під час зустрічі.