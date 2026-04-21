Інтерфакс-Україна
Події
19:07 21.04.2026

Лубінець: Ситуація з одеським ТЦК стала сигналом, і реагування на неї має стати початком системних змін по всій країні

2 хв читати
Системна безкарність та корупційна складова в діяльності окремих представників ТЦК та СП нарешті починає отримувати жорстку правову оцінку, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи затримання працівників ТЦК в Одесі.

"Ситуація в Одесі стала показовою. Те, що довгий час намагалися замовчувати або ігнорувати, виходить назовні. Працівники СБУ зафіксували ганебні практики, і на них уже є реагування. Це важливий сигнал. Сигнал про те, що порушення прав людини більше не можуть залишатися без наслідків!", – написав Лубінець в телеграм-каналі.

Він нагадав, що статистика по Одещині і раніше була тривожною: з 1 січня 2025 року по 20 квітня 2025 року було отримано 193 повідомлення з Одеської області щодо можливих порушень прав і свобод людини зі сторони ТЦК та СП, загалом за весь 2025 рік – 642 звернення щодо порушення прав громадян під час мобілізації та неправомірних дій працівників ТЦК та СП в Одеській області).

В аналогічний період 2026 року було отримано вже 264 звернень – це вже більше майже на 40%, підкреслив омбудсман.

"Водночас подібні критичні порушення мають місце не лише в Одеській області. Найбільш напружена ситуація, окрім цього регіону, спостерігається також у Львівській, Миколаївській, Закарпатській та Черкаській областях. Саме тому важливо, щоб реагування, яке ми зараз бачимо в Одесі, стало не винятком, а початком системних змін по всій країні. Принцип залишається незмінним: будь-які дії органів державної влади мають здійснюватися виключно в межах закону та з безумовною повагою до прав і свобод людини! І кожен подібний випадок має отримати не формальну, а реальну правову оцінку з відповідними наслідками", – резюмував Лубінець.

Як повідомлялося, в Одесі правоохоронці викрили організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК. Як встановило розслідування, фігуранти вимагали гроші з людей. У разі відмови – вчиняли насильство та погрожували потерпілим відправити їх "штурмовиками на передову" у прискореному режимі. "Вибивання" коштів відбувалися прямо в службовому мультівені ТЦК, до якого потерпілих затягували силоміць.

Наразі всім затриманим готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

Теги: #тцк #коментар #омбудсмен

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:02 21.04.2026
В Одесі затримано групу співробітників ТЦК, які вимагали гроші з громадян та погрожували відправленням на передову – СБУ

15:32 21.04.2026
Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

15:21 21.04.2026
Одеський обласний ТЦК та СП підтвердив факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП міста

11:27 18.04.2026
Троє невідомих увірвалися до Яворівського ТЦК на Львівщині, двох вже затримали – ТЦК та СП

20:49 08.04.2026
Омбудсман заявив про масові порушення в Україні прав дітей на спецосвіту

14:14 31.03.2026
Частка україномовних каналів в пакетах провайдерів має становити не менше 60% – мовний омбудсмен

21:02 30.03.2026
Тихий про заяви постпреда Ірану при ООН: Цього брехуна вже давно не мало би бути, як і його режиму

20:43 24.03.2026
Парламентська криза переросла у політичну - нардеп Фріз

20:47 16.03.2026
Президент намагається перекрити парламентську кризу воєнною риторикою - Фріз

13:25 06.03.2026
Лубінець звернувся до угорського омбудсмана з вимогою пояснень затримання 7 громадян України

ВАЖЛИВЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА