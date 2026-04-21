Суд відправив під варту поліцейських, яких підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід двом співробітникам Патрульної поліції Києва, яким інкримінують службову недбалість з тяжкими наслідками під час стрілянини у Голосіївському районі, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Сьогодні за клопотанням прокурорів Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи двом співробітникам Управління патрульної поліції у місті Києві. Правоохоронці підозрюються у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 367 КК України)", – написав він у Телеграмі. "Суд призначив поліцейським тримання під вартою з правом внесення застави розміром 266 240 грн. для кожного", – додав він.

Кравченко зазначив, що прокуратура наполягала на триманні під вартою, враховуючи тяжкість наслідків та суспільний резонанс справи. Сторона обвинувачення вивчатиме повний текст рішення суду для визначення подальших процесуальних дій.

Слідство триває.

Як повідомлялось, на зустрічі з представниками медіа глава МВС Ігор Клименко назвав поведінку патрульних поліцейських, які залишили пораненого хлопчика і втекли під час подій 18 квітня в Києві, великим соромом і зазначив, що патрульні могли як мінімум зайняти позиції і привести зброю до бою.

Він розказав, що за лічені хвилини прибули інші екіпажі. "Зразу цього хлопчика відтягнули, наступний екіпаж зразу в машину його забрав. Тобто далі всі діяли професійно", – додав Клименко.

Він зазначив, що офіцери КОРДу діяли швидко і професійно.

"40 хвилин були перемовини – він (стрілець) ходив по магазину, не реагував, він у неадекватному стані був. Він стріляв просто, він вже не погрожував, він ні з ким не розмовляв. Просто тупо стріляв", – сказав міністр.

"Я хочу одне сказати, що не можна по двох патрульних оцінювати всю систему. На той момент конкретно ці дві людини проявили психологічну слабкість", – підсумував глава МВС.

Говорячи безпосередньо про цих патрульних, міністр пояснив, що 44-річна жінка-патрульна працювала в штабі, в Департаменті патрульної поліції, а у вихідні офіцерів штабу також ставлять в наряди. "Це зовсім не виправдання – за 10 років можна було навчитися реагувати. А точніше – керівництву навчити та підготувати весь особовий склад до екстремальних ситуацій", – додав міністр.

За словами Клименка, другий патрульний – 27-річний чоловік – закінчив Академію патрульної поліції і прийшов служити на початку 2024-го. "В той час, коли він приходив – у 25 – мобілізаційний вік був з 27 років", – уточнив Клименко.