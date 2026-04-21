Консульство України в Анталії отримало статус генерального – МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга інавгурував роботу консульської установи України в Анталії в новому статусі – генерального консульства, повідомили у МЗС.

"Розвиток установи сприятиме зміцненню українсько-турецького партнерства, розвитку економічної співпраці, міжрегіональних зв’язків та культурних ініціатив", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі дипломатичного відомства.

Сибіга також представив першого генерального консула України в Анталії Богдана Коноплястого, який вже розпочав роботу на місці.

Також очільник МЗС вручив державні нагород України та відзнаки МЗС громадянам Туреччини та України за підтримку, солідарність і конкретну допомогу в умовах триваючої російської агресії проти України.