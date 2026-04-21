Суд відправив під варту другу поліцейську, яку підозрюють в службовій недбалості під час стрілянини у Києві

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для співробітниці Патрульної поліції Києва Анни Дудіної, яку підозрюють у службовій недбалості з тяжкими наслідками під час стрілянини у Голосіївському районі столиці у суботу, 18 квітня.

"Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів та заставу в розмірі 266 тис. грн для поліцейської Анни Дудіної, яку підозрюють в неналежному виконанні службових обов’язків під час теракту в столиці", – повідомляє Суспільне.

Сторона обвинувачування просила про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Прокурор пояснив це тим, що підозрювана може спотворити докази, впливати на свідків та перешкоджати слідству.

Сторона захисту просила застосувати нічний домашній арешт. Сама Дудіна вважає обвинувачення несправедливим, та своєї провини не визнає. Адвокат додав, що підозрювана не могла застосувати зброю, бо стрілок навіть не був в полі її зору.