Кабмін призначив нових заступника голови МЗС та голову Національної соціальної сервісної служби України – Мельничук

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок, 21 квітня, звільнив Антона Демьохіна з посади заступника міністра закордонних справ, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Звільнено Демьохіна Антона Володимировича з посади заступника міністра закордонних справ України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (…) призначено Дронюка Андрія Мирославовича заступником міністра закордонних справ України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", – написав Мельничук в телеграм-каналі.

Крім того, був звільнений голова Національної соціальної сервісної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Юрій Гансіцький. На посаду призначено Юлію Шигореву.