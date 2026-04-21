Голова ДМС Мандзій відсторонив начальника відділу внутрішнього контролю Львівської митниці

Фото: ДМС

Начальника відділу внутрішнього контролю Львівської митниці відсторонено від посади наказом голови Державної митної служби (ДМС) на час розслідування, повідомляє відомство.

"Наказом керівника Львівської митниці порушено дисциплінарне провадження стосовно начальника відділу внутрішнього контролю Львівської митниці з метою об’єктивної перевірки інформації, викладеної у журналістському розслідуванні", - йдеться в публікації у телеграм-каналі органу у вівторок.

Згідно з оприлюдненим розслідуванням проєкту "Хапуга.UA", мова йде про Юрія Пшеничного, який очолює підрозділ, відповідальний за виявлення недоброчесних співробітників усередині митниці.

Згідно з матеріалами розслідування, його підозрюють у невідповідності способу життя офіційним доходам та приховуванні майна. Зокрема, журналісти зафіксували посадовця за кермом автомобіля Skoda Octavia з підробленими номерними знаками, які належать іншому авто. Під час зупинки поліцією митник не зміг пояснити походження номерів.

Крім того, посадовця зафіксували під час виїзду з елітного маєтку у місті Дубляни, який належить його колишній цивільній дружині, проте не вказаний у його декларації. Сам Пшеничний стверджує, що проживає у дачному будинку своєї матері в селі Бережани. Також у сюжеті йдеться про те, що за співробітником ДМС до приватного будинку приїжджав службовий мікроавтобус ДМС Mercedes Vito та ще один автомобіль, зареєстрований на родину іншого львівського митника.