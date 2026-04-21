Інтерфакс-Україна
Події
18:02 21.04.2026

Голова ДМС Мандзій відсторонив начальника відділу внутрішнього контролю Львівської митниці

1 хв читати
Фото: ДМС

Начальника відділу внутрішнього контролю Львівської митниці відсторонено від посади наказом голови Державної митної служби (ДМС) на час розслідування, повідомляє відомство.

"Наказом керівника Львівської митниці порушено дисциплінарне провадження стосовно начальника відділу внутрішнього контролю Львівської митниці з метою об’єктивної перевірки інформації, викладеної у журналістському розслідуванні", - йдеться в публікації у телеграм-каналі органу у вівторок.

Згідно з оприлюдненим розслідуванням проєкту "Хапуга.UA", мова йде про Юрія Пшеничного, який очолює підрозділ, відповідальний за виявлення недоброчесних співробітників усередині митниці.

Згідно з матеріалами розслідування, його підозрюють у невідповідності способу життя офіційним доходам та приховуванні майна. Зокрема, журналісти зафіксували посадовця за кермом автомобіля Skoda Octavia з підробленими номерними знаками, які належать іншому авто. Під час зупинки поліцією митник не зміг пояснити походження номерів.

Крім того, посадовця зафіксували під час виїзду з елітного маєтку у місті Дубляни, який належить його колишній цивільній дружині, проте не вказаний у його декларації. Сам Пшеничний стверджує, що проживає у дачному будинку своєї матері в селі Бережани. Також у сюжеті йдеться про те, що за співробітником ДМС до приватного будинку приїжджав службовий мікроавтобус ДМС Mercedes Vito та ще один автомобіль, зареєстрований на родину іншого львівського митника.

Теги: #розслідування #відсторонення #львівщина #дмс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:19 21.04.2026
На Львівщині вантажівка зіткнулася з локомотивом поїзда №64 Перемишль – Київ, без постраждалих – "Укрзалізниця"

На Львівщині вантажівка зіткнулася з локомотивом поїзда №64 Перемишль – Київ, без постраждалих – "Укрзалізниця"

15:32 21.04.2026
Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

14:39 19.04.2026
Глава МВС після теракту 18 квітня анонсував кадрові рішення, виключив масові перевірки власників зброї

Глава МВС після теракту 18 квітня анонсував кадрові рішення, виключив масові перевірки власників зброї

13:56 19.04.2026
Розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту 18 квітня

Розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту 18 квітня

21:22 18.04.2026
Стрілець убив батька й матір і поранив дитину – Генпрокурор

Стрілець убив батька й матір і поранив дитину – Генпрокурор

11:27 18.04.2026
Троє невідомих увірвалися до Яворівського ТЦК на Львівщині, двох вже затримали – ТЦК та СП

Троє невідомих увірвалися до Яворівського ТЦК на Львівщині, двох вже затримали – ТЦК та СП

16:30 17.04.2026
Посли G7 вітають призначення нового керівника митниці за результатами прозорого конкурсу

Посли G7 вітають призначення нового керівника митниці за результатами прозорого конкурсу

18:08 15.04.2026
Голова ДМС Мандзій приступив до виконання обов'язків

Голова ДМС Мандзій приступив до виконання обов'язків

16:14 10.04.2026
Нацполіція проводить досудове розслідування понад 200 кримінальних проваджень в медичній сфері, з них 120 про зловживання

Нацполіція проводить досудове розслідування понад 200 кримінальних проваджень в медичній сфері, з них 120 про зловживання

14:23 10.04.2026
Головою ДМС призначено керівника підрозділу детективів НАБУ Мандзія – Свириденко

Головою ДМС призначено керівника підрозділу детективів НАБУ Мандзія – Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Україна на цей тиждень готує зустріч у форматі енергетичного Рамштайну – Зеленський

Нафтопровід "Дружба" може відновити функціонування, ремонтні роботи завершені – Зеленський

Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals

У Третьому армійському корпусі спростували заяву Герасимова про захоплення росіянами всієї Луганщини

ОСТАННЄ

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Клименка з посади глави МВС

Віткофф і Кушнер поки що не вилетіли зі США до Пакистану на переговори з Іраном – медіа

Школяра, що вчинив стрілянину у Чопі, завербували російські спецслужби – ОВА

МЗС Італії викликає посла РФ щодо висловів Соловйова про Мелоні

"Укрзалізниця" запускає нові дитячі вагони, перші три курсуватимуть у складі поїздів Львів – Одеса та Харків – Івано-Франківськ

Зеленський обговорив з фон дер Ляєн подальші кроки у євроінтеграції України та посилення санкцій проти РФ

Лубінець: Ситуація з одеським ТЦК стала сигналом, і реагування на неї має стати початком системних змін по всій країні

Суд відправив під варту поліцейських, яких підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

Консульство України в Анталії отримало статус генерального – МЗС

Суд відправив під варту другу поліцейську, яку підозрюють в службовій недбалості під час стрілянини у Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА