Інтерфакс-Україна
Події
17:58 21.04.2026

На Закарпатті за хабарі затримали голову ВЛК, під час обшуків вилучили понад 11 млн грн у валюті – ДБР

Фото: ДБР

Правоохоронці затримали голову військово-лікарської комісії при Берегівському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (Закарпатська обл.), під час обшуків в нього вилучили понад 11 млн грн в різній іноземній валюті, повідомили у Державному бюро розслідувань.

"Працівники ДБР спільно з Нацполіцією та СБУ затримали голову військово-лікарської комісії при Берегівському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки", – йдеться у повідомленні на сайті бюро.

За даними слідства, посадовець систематично вимагав гроші за оформлення фіктивних медичних документів для отримання відстрочки від мобілізації.

"Зокрема, до нього звернувся призовник, якому потрібно було поновити відстрочку за станом здоров’я. Підозрюваний запропонував використати попередні медичні документи без проходження обстеження та домовився з іншими членами комісії не зважати на реальний стан здоров’я. Вартість такої "послуги" становила $6 тис., які планували розподілити між учасниками схеми", – розповіли у ДБР.

Правоохоронці затримали посадовця після оформлення висновку про обмежену придатність.

Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб із вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). За цією статтею загрожує до 10 років позбавлення волі.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання вилучили понад 11 млн грн в різній іноземній валюті.

Готується клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою, а також про відсторонення від посади.

Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють інші епізоди та можливу причетність інших членів комісії. Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

19:57 21.04.2026
