Суд відправив під варту поліцейського, якого підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід двом співробітникам Патрульної поліції Києва, яким інкримінують службову недбалість з тяжкими наслідками під час стрілянини у Голосіївському районі.

"Перший підозрюваний у справі – Михайло Дробницький. Йому суд призначив тримання під вартою на 60 діб з правом на заставу у розмірі 266 тисяч гривень", – повідомляє Суспільне.

Зазначається, що прокурори просили для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Сторона звинувачення заявляє що, згідно з показаннями свідків, патрульні залишили в небезпеці перехожих, не надали допомогу тим, хто її потребував, а також не вжили необхідних заходів, аби припинити стрілянину. До матеріалів справи додали відео, надані свідками, а також з нагрудних камер поліцейських.

Крім того, прокуратура наполягала на триманні під вартою, заявивши, що фігуранти можуть переховуватися від слідства, впливати на свідків та знищити докази.

"Дробницкий, перебуваючи на волі, може знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин провадження. Зокрема, відеоматеріалів з відеореєстраторів службових авто", – заявив прокурор Сергій Ходаківський.

В свою чергу Дробницький заявив, що не тікав з місця стрілянини, а шукав укриття, аби не потрапити під постріли терориста. За його словами, коли разом з напарниками приїхали на виклик, то побачили на вулиці людей, з вогнепальними пораненнями, серед яких була дитина. По рації повідомили черговому, що потрібні швидка допомога та допоміжний екіпаж.

Сторона захисту планує подавати апеляцію.