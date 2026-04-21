Інтерфакс-Україна
Події
17:51 21.04.2026

Суд відправив під варту поліцейського, якого підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід двом співробітникам Патрульної поліції Києва, яким інкримінують службову недбалість з тяжкими наслідками під час стрілянини у Голосіївському районі.

"Перший підозрюваний у справі – Михайло Дробницький. Йому суд призначив тримання під вартою на 60 діб з правом на заставу у розмірі 266 тисяч гривень", – повідомляє Суспільне.

Зазначається, що прокурори просили для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Сторона звинувачення заявляє що, згідно з показаннями свідків, патрульні залишили в небезпеці перехожих, не надали допомогу тим, хто її потребував, а також не вжили необхідних заходів, аби припинити стрілянину. До матеріалів справи додали відео, надані свідками, а також з нагрудних камер поліцейських.

Крім того, прокуратура наполягала на триманні під вартою, заявивши, що фігуранти можуть переховуватися від слідства, впливати на свідків та знищити докази.

"Дробницкий, перебуваючи на волі, може знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин провадження. Зокрема, відеоматеріалів з відеореєстраторів службових авто", – заявив прокурор Сергій Ходаківський.

В свою чергу Дробницький заявив, що не тікав з місця стрілянини, а шукав укриття, аби не потрапити під постріли терориста. За його словами, коли разом з напарниками приїхали на виклик, то побачили на вулиці людей, з вогнепальними пораненнями, серед яких була дитина. По рації повідомили черговому, що потрібні швидка допомога та допоміжний екіпаж.

Сторона захисту планує подавати апеляцію.

Теги: #київ #суд #голосіївський_район #поліцейський #теракт

19:00 21.04.2026
Суд відправив під варту поліцейських, яких підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

Суд відправив під варту поліцейських, яких підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

18:38 21.04.2026
Суд відправив під варту другу поліцейську, яку підозрюють в службовій недбалості під час стрілянини у Києві

Суд відправив під варту другу поліцейську, яку підозрюють в службовій недбалості під час стрілянини у Києві

16:40 21.04.2026
Поліцейські оголосили підозру судді з Москви за вирок українському військовополоненому

Поліцейські оголосили підозру судді з Москви за вирок українському військовополоненому

16:24 21.04.2026
Суд обирає запобіжний захід патрульним, підозрюваним у службовій недбалості під час теракту

Суд обирає запобіжний захід патрульним, підозрюваним у службовій недбалості під час теракту

15:50 21.04.2026
Поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який ходив із автоматом по житловому комплексу

Поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який ходив із автоматом по житловому комплексу

14:23 21.04.2026
СБУ затримала неповнолітнього, який на замовлення РФ готував подвійний теракт на Полтавщині

СБУ затримала неповнолітнього, який на замовлення РФ готував подвійний теракт на Полтавщині

14:00 21.04.2026
Хвилину мовчання у Києві щодня о 9:00 оголошуватимуть через гучномовці – КМДА

Хвилину мовчання у Києві щодня о 9:00 оголошуватимуть через гучномовці – КМДА

12:52 21.04.2026
Поліцейські затримали чоловіка, який із ножем провокував конфлікт у центрі столиці

Поліцейські затримали чоловіка, який із ножем провокував конфлікт у центрі столиці

11:31 21.04.2026
Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику керівника Офісу президента Шурмі та його брату

Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику керівника Офісу президента Шурмі та його брату

19:16 20.04.2026
Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

ВАЖЛИВЕ

Україна на цей тиждень готує зустріч у форматі енергетичного Рамштайну – Зеленський

Нафтопровід "Дружба" може відновити функціонування, ремонтні роботи завершені – Зеленський

Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals

У Третьому армійському корпусі спростували заяву Герасимова про захоплення росіянами всієї Луганщини

ОСТАННЄ

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Клименка з посади глави МВС

Віткофф і Кушнер поки що не вилетіли зі США до Пакистану на переговори з Іраном – медіа

Школяра, що вчинив стрілянину у Чопі, завербували російські спецслужби – ОВА

МЗС Італії викликає посла РФ щодо висловів Соловйова про Мелоні

"Укрзалізниця" запускає нові дитячі вагони, перші три курсуватимуть у складі поїздів Львів – Одеса та Харків – Івано-Франківськ

Зеленський обговорив з фон дер Ляєн подальші кроки у євроінтеграції України та посилення санкцій проти РФ

Лубінець: Ситуація з одеським ТЦК стала сигналом, і реагування на неї має стати початком системних змін по всій країні

Консульство України в Анталії отримало статус генерального – МЗС

Кабмін призначив нових заступника голови МЗС та голову Національної соціальної сервісної служби України – Мельничук

Голова ДМС Мандзій відсторонив начальника відділу внутрішнього контролю Львівської митниці

