Україна на цей тиждень готує зустріч у форматі енергетичного Рамштайну – Зеленський

Україна на цей тиждень готує зустріч у форматі енергетичного Рамштайну, необхідно прискорити отримання необхідного фінансування для відновлювальних робіт, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вже на цей тиждень готуємо зустріч у форматі енергетичного "Рамштайну", і маємо прискорити отримання необхідного фінансування для відновлювальних робіт, а також побудови захисту об’єктів енергетики", – написав Зеленський у телеграм-каналі за результатами наради з урядом.

Крім того, президент повідомив, що на квітень і травень забезпечені необхідні обсяги пального.