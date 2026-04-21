Нафтопровід "Дружба" може відновити функціонування, ремонтні роботи завершені – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу "Дружба", що була пошкоджена російським ударом, і нафтопровід може відновити функціонування, заявив президент України Володимир Зеленський після наради з урядовцями у вівторок.

"... Як і було визначено в комунікації із Євросоюзом, Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу "Дружба", що була пошкоджена російським ударом. Нафтопровід може відновити функціонування. Хоча ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться, наші фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання", – написав Зеленський у телеграм-каналі.

За словами президента, Україна пов’язує із цим розблокування європейського пакета підтримки для України, який уже був схвалений Європейською радою.

"Та сподіваємося, що партнери зроблять відповідні кроки також і щодо кластерів для України – ми вже виконали свою частину роботи по перших кластерах", – зауважив він.

Також Зеленський наголосив на необхідності продовжувати системний санкційний тиск на Росію та роботу з подальшої диверсифікації постачання енергоносіїв у Європу.