САП наполягає на взяття під варту народного депутата Олександра Юрченка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура України (САП) наполягає на триманні під вартою народного депутата, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди.

У повідомленні САП не зазначено імені народного депутата. Як слідує з фабули справи, йдеться про депутата Олександра Юрченка.

"21 квітня 2026 року прокурор САП звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу народному депутату України. Він спільно з іншою особою обвинувачується в отриманні неправомірної вигоди та підбуренні до надання такої вигоди. Прокурор наполягає на застосуванні до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та стягненні в дохід держави 3 млн грн застави", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі САП.

Зазначається, що це рішення зумовлене систематичною неявкою депутата. Зокрема, на чергове засідання він не прибув через відрядження, яке ініціював самостійно, попри те, що був завчасно проінформований про заплановане судове засідання. Саме через неявки обвинувачених судові засідання відкладалися протягом двох місяців поспіль.

Розгляд клопотання призначено на 28 квітня 2026 року.

В САП нагадали, що обвинувальний акт у справі направлено до суду ще у серпні 2021 року. З того часу справа перебуває на розгляді в суді.

Як повідомлялось у грудні 2021 року, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) поклав на народного депутата Юрченка та його спільника, яких обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди, зобов’язання не спілкуватися зі свідками та експертами, але зняв зобов’язання здати документи для виїзду за кордон.

Раніше повідомлялося, що влітку 2020 року НАБУ отримало інформацію про існування організованої групи, учасники якої отримують неправомірну вигоду за використання законних повноважень народних депутатів, та розпочало спеціальну операцію із включенням до складу групи детектива "під прикриттям". "Народний обранець попросив передати йому через посередника неправомірну вигоду в сумі $13 тис. за внесення пропозицій до проекту закону України "Про управління відходами" і в подальшому ще $200 тис. для підкупу народних депутатів – членів відповідного комітету Верховної Ради", – йдеться в повідомленні.

У подальшому невідомі поінформували учасників злочину про проведення операції, тож вони намагалися завуалювати свою діяльність, але експертиза підтвердила достовірність отриманих під час слідства аудіовідеозаписів та наявність у висловлюваннях обвинувачених прохання про надання коштів їм та членам комітету Верховної Ради.

Під час досудового розслідування з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання накладено арешт на нерухоме майно та автотранспортні засоби обвинувачених. Посереднику в передачі неправомірної вигоди НАБУ та САП повідомили про підозру 10 вересня, нардепу – 17 вересня 2020 року, а 3 березня 2021 року матеріали кримінального провадження було відкрито для ознайомлення захисту обвинувачених.

У серпні 2021 року до суду було направлено обвинувальний акт стосовно народного депутата та його посередника, яких обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди та підбурюванні до надання такої вигоди за внесення змін до законодавства депутатами Верховної Ради.

Йдеться про позафракційного народного депутата Олександра Юрченка, раніше виключеного з фракції "Слуга народу", та його "неофіційного помічника" Івана Фіщенка.