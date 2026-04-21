УЧХ працює на локаціях, які зазнали пошкоджень під час російських атак БпЛА на Харків

Команда Український Червоний Хрест (УЧХ) працює на локаціях, які зазнали пошкоджень під час останніх російських атак БпЛА.

"Вчора, вночі та сьогодні зранку Харків знову зазнав обстрілів. На місцях ліквідації наслідків ударів працюють волонтери загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області. Вони обстежують пошкоджені будівлі та прилеглі території, проводять поквартирні обходи для виявлення постраждалих", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівтрок.

Волонтери надавали першу допомогу постраждалим, передавали їх бригадам екстреної медичної допомоги, а деяких транспортували до лікарень на власному транспорті. Окрім цього, волонтери надавали першу психологічну підтримку як дорослим, так і дітям.

Відповідно до зібраних потреб постраждалі отримують гуманітарну допомогу, зокрема OSB-плити, транзитні гігієнічні набори, питну воду та інші речі першої необхідності.

Вранці 21 квітня російські війська вдарили по адмінбудівлі в Шевченківському районі Харкова, обійшлося без постраждалих. Минулої доби у Харкові російські БпЛА атакували три райони. Щонайменше дев'ятеро людей мали поранення чи гостру реакцію на стрес.