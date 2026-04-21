17:24 21.04.2026

УЧХ працює на локаціях, які зазнали пошкоджень під час російських атак БпЛА на Харків

УЧХ працює на локаціях, які зазнали пошкоджень під час російських атак БпЛА на Харків
Фото: Red Cross Ukraine

Команда Український Червоний Хрест (УЧХ) працює на локаціях, які зазнали пошкоджень під час останніх російських атак БпЛА.

"Вчора, вночі та сьогодні зранку Харків знову зазнав обстрілів. На місцях ліквідації наслідків ударів працюють волонтери загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області. Вони обстежують пошкоджені будівлі та прилеглі території, проводять поквартирні обходи для виявлення постраждалих", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівтрок.

Волонтери надавали першу допомогу постраждалим, передавали їх бригадам екстреної медичної допомоги, а деяких транспортували до лікарень на власному транспорті. Окрім цього, волонтери надавали першу психологічну підтримку як дорослим, так і дітям.

Відповідно до зібраних потреб постраждалі отримують гуманітарну допомогу, зокрема OSB-плити, транзитні гігієнічні набори, питну воду та інші речі першої необхідності.

Вранці 21 квітня російські війська вдарили по адмінбудівлі в Шевченківському районі Харкова, обійшлося без постраждалих. Минулої доби у Харкові російські БпЛА атакували три райони. Щонайменше дев'ятеро людей мали поранення чи гостру реакцію на стрес.

 

14:18 21.04.2026
23 ветеранки отримали гранти на розвиток власного бізнесу за програмою REDpreneur Women

23 ветеранки отримали гранти на розвиток власного бізнесу за програмою REDpreneur Women

12:46 21.04.2026
УЧХ долучився до відновлювальних робіт у Сумах після ворожої атаки

УЧХ долучився до відновлювальних робіт у Сумах після ворожої атаки

23:56 20.04.2026
До трьох зросла кількість постраждалих внаслідок падіння уламків БпЛА в Харкові

До трьох зросла кількість постраждалих внаслідок падіння уламків БпЛА в Харкові

22:51 20.04.2026
У Основ'янському районі Харкова зафіксовано падіння уламків БпЛА, є постраждала – мер

У Основ'янському районі Харкова зафіксовано падіння уламків БпЛА, є постраждала – мер

21:42 20.04.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до семи, серед них неповнолітня – поліція

Кількість постраждалих у Харкові зросла до семи, серед них неповнолітня – поліція

19:29 20.04.2026
У Харкові вже 6 постраждалих – Синєгубов

У Харкові вже 6 постраждалих – Синєгубов

19:13 20.04.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до трьох

Кількість постраждалих у Харкові зросла до трьох

17:24 20.04.2026
У Харкові один постраждалий внаслідок удару ворожого дрону – Терехов

У Харкові один постраждалий внаслідок удару ворожого дрону – Терехов

16:33 19.04.2026
Одна людина загинула, ще четверо шпиталізовані внаслідок ДТП у Харкові

Одна людина загинула, ще четверо шпиталізовані внаслідок ДТП у Харкові

17:28 18.04.2026
Через ракетний удар по Харкову спалахнула пожежа

Через ракетний удар по Харкову спалахнула пожежа

ВАЖЛИВЕ

Україна на цей тиждень готує зустріч у форматі енергетичного Рамштайну – Зеленський

Нафтопровід "Дружба" може відновити функціонування, ремонтні роботи завершені – Зеленський

Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals

У Третьому армійському корпусі спростували заяву Герасимова про захоплення росіянами всієї Луганщини

ОСТАННЄ

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Клименка з посади глави МВС

Віткофф і Кушнер поки що не вилетіли зі США до Пакистану на переговори з Іраном – медіа

Школяра, що вчинив стрілянину у Чопі, завербували російські спецслужби – ОВА

МЗС Італії викликає посла РФ щодо висловів Соловйова про Мелоні

"Укрзалізниця" запускає нові дитячі вагони, перші три курсуватимуть у складі поїздів Львів – Одеса та Харків – Івано-Франківськ

Зеленський обговорив з фон дер Ляєн подальші кроки у євроінтеграції України та посилення санкцій проти РФ

Лубінець: Ситуація з одеським ТЦК стала сигналом, і реагування на неї має стати початком системних змін по всій країні

Суд відправив під варту поліцейських, яких підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

Консульство України в Анталії отримало статус генерального – МЗС

Суд відправив під варту другу поліцейську, яку підозрюють в службовій недбалості під час стрілянини у Києві

