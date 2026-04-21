Інтерфакс-Україна
Події
17:31 21.04.2026

Зеленський відзначив шахіста Романа Дегтярьова нагородою "Майбутнє України"

1 хв читати
Зеленський відзначив шахіста Романа Дегтярьова нагородою "Майбутнє України"
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Романом Дегтярьовим, який став чемпіоном Європи з шахів.

"Зустрівся з Романом Дегтярьовим – 17-річним шахістом із Харкова. Він став першим в історії, хто виграв чемпіонат Європи без звання гросмейстера. Відзначив Романа нагородою "Майбутнє України"", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Президент привітав шахіста з перемогою і подякував за представлення України на міжнародній арені на такому високому рівні.

Як повідомлялося, 20 квітня Роман Дегтярьов здобув перемогу на індивідуальному чемпіонаті Європи з шахів 2026 року, вигравши партію у гросмейстера Давіда Антона Гіхарро у фінальному раунді.

Теги: #шахіст #зеленський #нагорода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:46 21.04.2026
Зеленський обговорив з Коштою розблокування допомоги на 90 млрд євро: Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз

Зеленський обговорив з Коштою розблокування допомоги на 90 млрд євро: Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз

18:30 21.04.2026
Зеленський обговорив з президентом Чилі співпрацю в металургії, сільському господарстві та розвідці корисних копалин

Зеленський обговорив з президентом Чилі співпрацю в металургії, сільському господарстві та розвідці корисних копалин

18:23 21.04.2026
Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

17:46 21.04.2026
Україна на цей тиждень готує зустріч у форматі енергетичного Рамштайну – Зеленський

Україна на цей тиждень готує зустріч у форматі енергетичного Рамштайну – Зеленський

17:42 21.04.2026
Нафтопровід "Дружба" може відновити функціонування, ремонтні роботи завершені – Зеленський

Нафтопровід "Дружба" може відновити функціонування, ремонтні роботи завершені – Зеленський

16:43 21.04.2026
Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

16:36 21.04.2026
Зеленський: не пропонуйте Україні "полегшений" формат членства в ЄС

Зеленський: не пропонуйте Україні "полегшений" формат членства в ЄС

21:45 20.04.2026
Зеленський: Не треба робити сенсації з можливого візиту Віткоффа і Кушнера до Києва, бо ми з ними контактуємо

Зеленський: Не треба робити сенсації з можливого візиту Віткоффа і Кушнера до Києва, бо ми з ними контактуємо

21:27 20.04.2026
Україна вкладає в оборонну промисловість $30 млрд на 2026 рік – Зеленський

Україна вкладає в оборонну промисловість $30 млрд на 2026 рік – Зеленський

20:59 20.04.2026
Зеленський обговорив із президентом Гондурасу можливі напрями співпраці

Зеленський обговорив із президентом Гондурасу можливі напрями співпраці

ВАЖЛИВЕ

Україна на цей тиждень готує зустріч у форматі енергетичного Рамштайну – Зеленський

Нафтопровід "Дружба" може відновити функціонування, ремонтні роботи завершені – Зеленський

Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals

У Третьому армійському корпусі спростували заяву Герасимова про захоплення росіянами всієї Луганщини

ОСТАННЄ

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Клименка з посади глави МВС

Віткофф і Кушнер поки що не вилетіли зі США до Пакистану на переговори з Іраном – медіа

Школяра, що вчинив стрілянину у Чопі, завербували російські спецслужби – ОВА

МЗС Італії викликає посла РФ щодо висловів Соловйова про Мелоні

"Укрзалізниця" запускає нові дитячі вагони, перші три курсуватимуть у складі поїздів Львів – Одеса та Харків – Івано-Франківськ

Зеленський обговорив з фон дер Ляєн подальші кроки у євроінтеграції України та посилення санкцій проти РФ

Лубінець: Ситуація з одеським ТЦК стала сигналом, і реагування на неї має стати початком системних змін по всій країні

Суд відправив під варту поліцейських, яких підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

Консульство України в Анталії отримало статус генерального – МЗС

Суд відправив під варту другу поліцейську, яку підозрюють в службовій недбалості під час стрілянини у Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА