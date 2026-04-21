Зеленський відзначив шахіста Романа Дегтярьова нагородою "Майбутнє України"

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Романом Дегтярьовим, який став чемпіоном Європи з шахів.

"Зустрівся з Романом Дегтярьовим – 17-річним шахістом із Харкова. Він став першим в історії, хто виграв чемпіонат Європи без звання гросмейстера. Відзначив Романа нагородою "Майбутнє України"", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Президент привітав шахіста з перемогою і подякував за представлення України на міжнародній арені на такому високому рівні.

Як повідомлялося, 20 квітня Роман Дегтярьов здобув перемогу на індивідуальному чемпіонаті Європи з шахів 2026 року, вигравши партію у гросмейстера Давіда Антона Гіхарро у фінальному раунді.