В Дніпрі чоловік відкрив вогонь по парамедику після того, як сам викликав швидку – облрада

У Дніпрі парамедик опинився під вогнем чоловіка, який сам викликав швидку, повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Швидка приїхала на виклик. П’яний пацієнт із зарядженим пістолетом і кухонним ножем. Вимагав госпіталізувати його на Ігрень. Коли відмовили, почав стріляти", – написав Лукашук.

Він додав, що парамедики не постраждали.

"Після теракту в Києві знову піднялося питання легалізації короткоствольної зброї. Я писав про це раніше. Позиція не змінилася. Суспільство п’ятий рік живе у стресі повномасштабної війни. Травмоване, виснажене, агресивне. Втома, емоційні зриви, нестабільні стани. Це буденність швидкої і прийомних покоїв. Вільний доступ до зброї дасть більше побутових трагедій", – наголосив Лукашук.