У Херсоні померла жінка, яка постраждала від обстрілів міста 11 квітня – ОВА

Жінка, яка зазнала поранень від російських обстрілів 11 квітня, померла у лікарні, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"У лікарні померла літня жінка, яка 11 квітня постраждала через російський обстріл Корабельного району Херсона. Медики до останнього боролися за життя 77-річної херсонки. Але поранення виявилися занадто тяжкими", – написав у Телеграмі.

Прокудін висловив співчуття рідним і близьким вбитої.