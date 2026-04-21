Міжвідомча комісія з питань військово-промислової політики та оборонних технологій допоможе швидше запускати нові розробки – Умєров

Міжвідомча комісія з питань військово-промислової політики та оборонних технологій допоможе швидше запускати нові розробки, розвивати співпрацю з партнерами і спільне виробництво та краще координувати державу і виробників, повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

"Комісія допоможе: швидше запускати нові розробки; краще координувати державу і виробників; розвивати співпрацю з партнерами і спільне виробництво; забезпечувати ефективність державних програм підтримки виробництва", – написав Умєров у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, метою є у співпраці з партнерами масштабувати те, що реально працює на фронті і посилює Україну.

Як повідомлялося, 20 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій".

Відповідний документ за №321/2026 оприлюднено на сайті глави держави.

За текстом указу, секретареві Ради національної безпеки і оборони України Рустему Умєрову належить подати пропозиції щодо кандидатури для призначення голови Міжвідомчої комісії з питань військово-промислової політики та оборонних технологій (надалі – Комісія). Зазначається, що Комісія є робочим органом РНБО.

Основними завданнями Комісії є, зокрема, підготовка пропозицій щодо визначення концептуальних засад, пріоритетних напрямів і рішень з питань військово-промислової політики, реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу та оборонних технологій; проєктів нормативно-правових актів, концепцій, міжнародних договорів України з питань військово-промислової політики, реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу та оборонних технологій. забезпечення узгодженості та ефективності здійснення заходів міжнародного військово-промислового співробітництва, зокрема щодо створення спільних підприємств, проведення досліджень, локалізації виробництва тощо.