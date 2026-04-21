17:02 21.04.2026

В Одесі затримано групу співробітників ТЦК, які вимагали гроші з громадян та погрожували відправленням на передову – СБУ

Правоохоронці нейтралізували в Одесі організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК, повідомили у Службі безпеки України.

"Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та Національна поліція за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та керівництва Сухопутних військ нейтралізували в Одесі організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі СБУ.

Як встановило розслідування, фігуранти вимагали гроші з людей. У разі відмови – вчиняли насильство та погрожували потерпілим відправити їх "штурмовиками на передову" у прискореному режимі. "Вибивання" коштів відбувалися прямо в службовому мультівені ТЦК, до якого потерпілих затягували силоміць.

Співробітники СБУ із залученням спецпризначенців затримали всіх учасників угруповання "на гарячому", коли вони викрали ще одного місцевого жителя та "вибивали" з нього гроші.

"Під час затримання фігуранти чинили фізичний спротив правоохоронцям. Спецпризначенці СБУ задіяли зброю, стріляючи по колесах авто, на якому намагалися втекти учасники угруповання. Жодна особа вогневих поранень не отримала", – розповіли у спецслужбі.

За матеріалами слідства, що зловмисники діяли за "наводкою" мешканця регіону, який проходив службу в ТЦК. Саме він підшукував потенційних жертв, дізнавався про їхнє матеріальне становище та маршрути руху. Далі фігуранти відстежували потерпілих і нападали на них прямо посеред вулиці або на автошляхах.

Для рейдів використовували два службових мультівени: в одному – тримали потерпілих, а група з другої машини стежила за обстановкою навколо.

Наразі всім затриманим готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси.

