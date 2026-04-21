Інтерфакс-Україна
16:45 21.04.2026

Росіяни повторно вдарили по Богодухову, кількість постраждалих зросла до п'яти

ЗС РФ вдруге за день вдарили по Богодухову (Харківська обл) безпілотником, за попередніми даними, типу "Молнія", є постраждалі.

"Близько 14:30 окупанти завдали повторного удару по місту. Цього разу під обстріл потрапив центр Богодухова... Унаслідок атаки постраждали дві жінки, які дістали осколкових поранень. Їх госпіталізовано", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як повідомлялося, внаслідок першого удару безпілотником по місту постраждали 3 жінки.

За обома фактами обстрілів розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

