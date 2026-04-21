Росіяни повторно вдарили по Богодухову, кількість постраждалих зросла до п'яти
ЗС РФ вдруге за день вдарили по Богодухову (Харківська обл) безпілотником, за попередніми даними, типу "Молнія", є постраждалі.
"Близько 14:30 окупанти завдали повторного удару по місту. Цього разу під обстріл потрапив центр Богодухова... Унаслідок атаки постраждали дві жінки, які дістали осколкових поранень. Їх госпіталізовано", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.
Як повідомлялося, внаслідок першого удару безпілотником по місту постраждали 3 жінки.
За обома фактами обстрілів розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).