Суд обирає запобіжний захід патрульним, підозрюваним у службовій недбалості під час теракту

Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід патрульним поліцейським, яким інкримінують службову недбалість під час теракту в Києві, повідомляє Офіс генерального прокурора в телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомлялося із посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка, 20 квітня екіпажу патрульної поліції, що першими прибули на місце стрілянини у Києві у суботу, оголошено підозру у службовій недбалості.

"Екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину. На місці вони побачили поранених: дитину, чоловіка та жінку, які потребували невідкладної допомоги. Поруч були й інші люди, зокрема ще одна дитина. Хлопчик з вогнепальним пораненням, просить правоохоронців не рятувати його, а допомогти батькові. Це прояв неймовірної мужності дитини. Натомість, патрульний екіпаж, маючи при собі табельну вогнепальну зброю та всі законні підстави для її застосування, фактично тікає з місця події", – повідомив він у телеграм-каналі.

Слідчі подали клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

На зустрічі з представниками медіа глава МВС Ігор Клименко назвав поведінка патрульних поліцейських, які залишили пораненого хлопчика і втекли під час подій 18 квітня в Києві, великим соромом і зазначив, що патрульні могли як мінімум зайняти позиції і привести зброю до бою.