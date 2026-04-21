Інтерфакс-Україна
Події
16:24 21.04.2026

Суд обирає запобіжний захід патрульним, підозрюваним у службовій недбалості під час теракту

Суд обирає запобіжний захід патрульним, підозрюваним у службовій недбалості під час теракту

Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід патрульним поліцейським, яким інкримінують службову недбалість під час теракту в Києві, повідомляє Офіс генерального прокурора в телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомлялося із посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка, 20 квітня екіпажу патрульної поліції, що першими прибули на місце стрілянини у Києві у суботу, оголошено підозру у службовій недбалості.

"Екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину. На місці вони побачили поранених: дитину, чоловіка та жінку, які потребували невідкладної допомоги. Поруч були й інші люди, зокрема ще одна дитина. Хлопчик з вогнепальним пораненням, просить правоохоронців не рятувати його, а допомогти батькові. Це прояв неймовірної мужності дитини. Натомість, патрульний екіпаж, маючи при собі табельну вогнепальну зброю та всі законні підстави для її застосування, фактично тікає з місця події", – повідомив він у телеграм-каналі.

Слідчі подали клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

На зустрічі з представниками медіа глава МВС Ігор Клименко назвав поведінка патрульних поліцейських, які залишили пораненого хлопчика і втекли під час подій 18 квітня в Києві, великим соромом і зазначив, що патрульні могли як мінімум зайняти позиції і привести зброю до бою.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:00 21.04.2026
Суд відправив під варту поліцейських, яких підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

Суд відправив під варту поліцейських, яких підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

18:38 21.04.2026
Суд відправив під варту другу поліцейську, яку підозрюють в службовій недбалості під час стрілянини у Києві

Суд відправив під варту другу поліцейську, яку підозрюють в службовій недбалості під час стрілянини у Києві

17:51 21.04.2026
Суд відправив під варту поліцейського, якого підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

Суд відправив під варту поліцейського, якого підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

16:40 21.04.2026
Поліцейські оголосили підозру судді з Москви за вирок українському військовополоненому

Поліцейські оголосили підозру судді з Москви за вирок українському військовополоненому

15:25 21.04.2026
На Волині викрито контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

На Волині викрито контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

14:23 21.04.2026
СБУ затримала неповнолітнього, який на замовлення РФ готував подвійний теракт на Полтавщині

СБУ затримала неповнолітнього, який на замовлення РФ готував подвійний теракт на Полтавщині

13:33 21.04.2026
Жителька Волині намагалася продати свого 6-річного сина за $25 тис.

Жителька Волині намагалася продати свого 6-річного сина за $25 тис.

11:31 21.04.2026
Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику керівника Офісу президента Шурмі та його брату

Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику керівника Офісу президента Шурмі та його брату

10:33 20.04.2026
В лікарні помер ще один постраждалий внаслідок стрілянини у Києві, повідомив Кличко

В лікарні помер ще один постраждалий внаслідок стрілянини у Києві, повідомив Кличко

18:40 19.04.2026
Голова Нацполіції про чоловіка, який скоїв теракт: не можна сказати, що він був на українській позиції

Голова Нацполіції про чоловіка, який скоїв теракт: не можна сказати, що він був на українській позиції

