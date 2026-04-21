На Львівщині вантажівка зіткнулася з локомотивом поїзда №64 Перемишль – Київ, без постраждалих – "Укрзалізниця"

Вантажний автомобіль на Львівщині зіткнувся з локомотивом поїзда №64 Перемишль – Київ на одному з регульованих залізничних переїздів, постраждалих унаслідок інциденту немає, повідомили в АТ "Укрзалізниця".

"Вантажний автомобіль на Львівщині "не помітив" справної звукової та світлової сигналізації і зустрівся з локомотивом поїзда №64 Перемишль – Київ.На щастя, без постраждалих", – повідомила Укрзалізниця у Телеграм у вівторок.

В "Укрзалізниці" зазначили, що вагони цілі, водночас водій ваннтажівки з місця подій втік.

"Просимо всіх людей за кермом бути уважнішими на залізничних переїздах! ", – наголосили в компанії.

Як повідомлялось, у Вінницькій області на станції Браїлів в суботу, 18 квітня, сталося зіткнення тепловоза та пасажирського потяга.

Тоді за попередньою інформацією, бічне зіткнення тепловоза приватного кар’єру з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" сполученням Київ – Перемишль сталося з вини машиніста тепловоза.