Інтерфакс-Україна
15:50 21.04.2026

Поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який ходив із автоматом по житловому комплексу

Поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який ходив із автоматом по житловому комплексу
Фото: https://www.facebook.com/UA.KyivPolice

В Дніпровському районі Києва 37-річний нетверезий чоловік ходив з автоматом по житловому комплексу, поліція його затримала, при обшуку у нього вилучено карабін, рушницю та набої, повідомляє поліція Києва.

"Учора, близько 23:10 години до Дніпровського управління поліції Києва надійшло повідомлення про те, що в одному з житлових комплексів на вулиці Каховській ходить озброєний чоловік. На місце події негайно прибули працівники полку поліції особливого призначення № 1 та екіпаж патрульних", – йдеться в повідомленні поліції столиці на сторінці в Фейсбук у вівторок.

За даними поліції, правоохоронці встановили квартиру, до якої зайшов порушник, та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Ним виявився 37-річний місцевий мешканець, який перебував із ознаками сп’яніння. Житло у цьому комплексі чоловік орендує", – уточнюють в поліції.

Під час обшуку з оселі поліцейські вилучили карабін "Кольт М-4", мисливську рушницю "Escort Magnum BTS12" та близько 200 набоїв.

Правоохоронці вилучили речові докази, їх походження та мета зберігання встановлюється в межах відкритого кримінального провадження.

За даним фактом слідчі Дніпровського управління поліції столиці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – носіння, зберігання, придбання зброї чи боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

Теги: #київ #автомат #нацполіція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:00 21.04.2026
Суд відправив під варту поліцейських, яких підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

Суд відправив під варту поліцейських, яких підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

18:38 21.04.2026
Суд відправив під варту другу поліцейську, яку підозрюють в службовій недбалості під час стрілянини у Києві

Суд відправив під варту другу поліцейську, яку підозрюють в службовій недбалості під час стрілянини у Києві

17:51 21.04.2026
Суд відправив під варту поліцейського, якого підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

Суд відправив під варту поліцейського, якого підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

17:02 21.04.2026
В Одесі затримано групу співробітників ТЦК, які вимагали гроші з громадян та погрожували відправленням на передову – СБУ

В Одесі затримано групу співробітників ТЦК, які вимагали гроші з громадян та погрожували відправленням на передову – СБУ

14:00 21.04.2026
Хвилину мовчання у Києві щодня о 9:00 оголошуватимуть через гучномовці – КМДА

Хвилину мовчання у Києві щодня о 9:00 оголошуватимуть через гучномовці – КМДА

12:52 21.04.2026
Поліцейські затримали чоловіка, який із ножем провокував конфлікт у центрі столиці

Поліцейські затримали чоловіка, який із ножем провокував конфлікт у центрі столиці

19:16 20.04.2026
Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

19:11 20.04.2026
Столичний ТРК Plaza Sport Outlet відновив роботу після обстрілу

Столичний ТРК Plaza Sport Outlet відновив роботу після обстрілу

17:43 20.04.2026
Окупанти вдарили по АЗС у Харківській області, троє поранених – поліція

Окупанти вдарили по АЗС у Харківській області, троє поранених – поліція

15:54 20.04.2026
Вибух стався на підприємстві поблизу Рівного, відомо про 8 постраждалих – поліція

Вибух стався на підприємстві поблизу Рівного, відомо про 8 постраждалих – поліція

ВАЖЛИВЕ

Україна на цей тиждень готує зустріч у форматі енергетичного Рамштайну – Зеленський

Нафтопровід "Дружба" може відновити функціонування, ремонтні роботи завершені – Зеленський

Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals

У Третьому армійському корпусі спростували заяву Герасимова про захоплення росіянами всієї Луганщини

ОСТАННЄ

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Клименка з посади глави МВС

Віткофф і Кушнер поки що не вилетіли зі США до Пакистану на переговори з Іраном – медіа

Школяра, що вчинив стрілянину у Чопі, завербували російські спецслужби – ОВА

МЗС Італії викликає посла РФ щодо висловів Соловйова про Мелоні

"Укрзалізниця" запускає нові дитячі вагони, перші три курсуватимуть у складі поїздів Львів – Одеса та Харків – Івано-Франківськ

Зеленський обговорив з фон дер Ляєн подальші кроки у євроінтеграції України та посилення санкцій проти РФ

Лубінець: Ситуація з одеським ТЦК стала сигналом, і реагування на неї має стати початком системних змін по всій країні

Консульство України в Анталії отримало статус генерального – МЗС

Кабмін призначив нових заступника голови МЗС та голову Національної соціальної сервісної служби України – Мельничук

Голова ДМС Мандзій відсторонив начальника відділу внутрішнього контролю Львівської митниці

