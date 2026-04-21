Поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який ходив із автоматом по житловому комплексу

В Дніпровському районі Києва 37-річний нетверезий чоловік ходив з автоматом по житловому комплексу, поліція його затримала, при обшуку у нього вилучено карабін, рушницю та набої, повідомляє поліція Києва.

"Учора, близько 23:10 години до Дніпровського управління поліції Києва надійшло повідомлення про те, що в одному з житлових комплексів на вулиці Каховській ходить озброєний чоловік. На місце події негайно прибули працівники полку поліції особливого призначення № 1 та екіпаж патрульних", – йдеться в повідомленні поліції столиці на сторінці в Фейсбук у вівторок.

За даними поліції, правоохоронці встановили квартиру, до якої зайшов порушник, та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Ним виявився 37-річний місцевий мешканець, який перебував із ознаками сп’яніння. Житло у цьому комплексі чоловік орендує", – уточнюють в поліції.

Під час обшуку з оселі поліцейські вилучили карабін "Кольт М-4", мисливську рушницю "Escort Magnum BTS12" та близько 200 набоїв.

Правоохоронці вилучили речові докази, їх походження та мета зберігання встановлюється в межах відкритого кримінального провадження.

За даним фактом слідчі Дніпровського управління поліції столиці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – носіння, зберігання, придбання зброї чи боєприпасів без передбаченого законом дозволу.