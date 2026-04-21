15:32 21.04.2026

Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

Фото: https://landforces.mil.gov.ua

У Сухопутних військах Збройних сил України повідомили про відсторонення від виконання службових обов’язків керівництва Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Одеси після того, як військовослужбовців груп оповіщення Пересипського ТЦК було затримано працівниками Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.

"Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки усунено від виконання службових обов’язків. Також, начальнику Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України доручено провести службове розслідування за даним фактом", – повідомляється в телеграм-каналі Сухопутних військ.

В Сухопутних військах повідомили, що в зв’язку із затриманням військовослужбовців груп оповіщення Пересипського ТЦК і СП у ЗСУ розпочато службове розслідування, і наголосили, що будь-які порушення законодавства, перевищення службових повноважень або протиправні дії є неприпустимими та повинні отримати відповідну правову оцінку. "Правоохоронним органам надається всебічне сприяння у проведенні відповідних перевірок та розслідувань", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в Одесі 21 квітня відбулося затримання зі стріляниною та переслідуванням за участі співробітників СБУ та ймовірно ТЦК.

Тим часом в українських ЗМІ з’явилася інформація про те, що затриманими виявилися співробітники Пересипського районного ТЦК, які нібито вимагали у чоловіка з відстрочкою та статусом учасника бойових дій $30 тисяч та погрожували йому мобілізацією, якщо той ці гроші не принесе. Чоловік звернувся за допомогою до співробітників СБУ, ті затримали співробітників ТЦК, коли вони затягнули чоловіка, з якого вимагали гроші, у мікроавтобус, та погрожували побити його, якщо той негайно не віддасть гроші. У затриманих виявили бити, кастети та іноземну валюту.

Одеський обласний ТЦК та СП підтвердив факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП міста Одеса представниками правоохоронних органів та заявив про готовність до відкритості та об’єктивності у розслідуванні. При цьому в Одеському ТЦК та СП закликали громадськість та медіа утримуватися від передчасних висновків та поширення неперевіреної інформації. Як зазначено, додаткові роз’яснення будуть надані після отримання та уточнення офіційних даних.

