Інтерфакс-Україна
Події
15:25 21.04.2026

На Волині викрито контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

1 хв читати
На Волині викрито контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ
Фото: https://t.me/pgo_gov_ua

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури викрито схему незаконного ввезення на територію України легкових автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Встановлено, що директор одного з благодійних фондів організував ввезення в Україну транспортних засобів із країн Європейського Союзу. Він також залучив спільників, які ввозили автомобілі з-за кордону та займалися їхньою реалізацією за готівку", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

За даними прокуратури, впродовж 2024-2026 років в Україну на адресу благодійної організації ввезли близько 100 легкових автомобілів, задекларованих як гуманітарна допомога.

"Частину з них ставили на тимчасовий державний облік, оформлюючи реєстраційні талони на благодійний фонд, та продавали", – уточнюють в Офісі генпрокурора.

За результатами обшуків вилучено 14 транспортних засобів, мобільні телефони, документи благодійного фонду, чорнові записи та інші речові докази, що свідчать про незаконну діяльність.

Крім того, за місцем проживання директора благодійного фонду вилучено комп’ютерну техніку, документацію та готівкові кошти.

За клопотанням прокуратури на вилучені автомобілі накладено арешт.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні про контрабанду автомобілів та використання завідомо підроблених документів (ч. 1 ст. 201-4, ч. 4 ст. 358 КК України).

Теги: #волинь #контрабана #офіс_генпрокурора #гумдопомога

13:33 21.04.2026
Жителька Волині намагалася продати свого 6-річного сина за $25 тис.

Жителька Волині намагалася продати свого 6-річного сина за $25 тис.

15:00 20.04.2026
Роботи з пошуку загиблих у 1943 році в Острівцях Волинської області почались і триватимуть до 1 травня

Прокуратура оскаржить умовне покарання колишній депутатці Київради за скоєння ДТП

Оголошено підозри за розтрату бюджетних коштів при будівництві Алеї Пам'яті Захисників України в Ірпені

Внаслідок ворожого обстрілу Дніпра четверо людей загинули, ще 15 отримали поранення

Ексберкутівця заочно засуджено за знищення зброї, з якої розстрілювали людей на Майдані

Генпрокурор: викрито схему виїзду чоловіків за кордон під виглядом музикантів, посадовці Мінкультури перевіряються на причетність до схеми

Генпрокурор заявив про викриття схеми видобутку корисних копалин на Волині під виглядом "досліджень" зі 102 млн грн збитків

Ірландія оголосила про виділення Україні 40 млн євро на гуманітарну допомогу

На Волині ліквідували пожежі на терміналі "Нової пошти" та складах після ворожих атак – ДСНС

ОСТАННЄ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА