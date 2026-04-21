Інтерфакс-Україна
Події
15:21 21.04.2026

Одеський обласний ТЦК та СП підтвердив факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП міста

2 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/OOTCKSP

Одеський обласний ТЦК та СП підтвердив факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП міста Одеса представниками правоохоронних органів та заявив про готовність до відкритості та об’єктивності у розслідуванні.

"Станом на зараз підтверджено факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП міста Одеса представниками правоохоронних органів. Керівництвом Одеського обласного ТЦК та СП забезпечується повна взаємодія з уповноваженими правоохоронцями для з’ясування всіх деталей", йдеться у заяві ТЦК та СП у Фейсбуці у вівторок.

"Наша позиція залишається незмінною: ми зацікавлені у повній прозорості та об’єктивному розслідуванні. Будь-які порушення закону в лавах Збройних Сил України є неприпустимими, а системне очищення структури від осіб, які дискредитують службу, є нашим пріоритетом", – наголосили у Одеському ТЦК та СП.

Ц ТЦК та СП також закликали громадськість та медіа утримуватися від передчасних висновків та поширення неперевіреної інформації. Як зазначено, додаткові роз’яснення будуть надані після отримання та уточнення офіційних даних.

В Одесі 21 квітня відбулося затримання зі стріляниною та переслідуванням за участі співробітників СБУ та ймовірно ТЦК. Тим часом в українських ЗМІ з’явилася інформація про те, що затриманими виявилися співробітники Пересипського районного Територіального центру комплектації. У них виявили бити, кастети та іноземну валюту. Вони нібито вимагали у чоловіка з відстрочкою та статусом УБД $30 тисяч. У випадку, якщо українець ці гроші не принесе, погрожували мобілізацією. Чоловік звернувся за допомогою до співробітників СБУ. Ті затримали співробітників ТЦК, коли вони затягнули чоловіка, з якого вимагали гроші, у мікроавтобус, та погрожували побити його, якщо той негайно не віддасть гроші.

Теги: #тцк #одеса #затримання

15:32 21.04.2026
Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

ВАЖЛИВЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА