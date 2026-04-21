14:53 21.04.2026

Пам'ятну табличку на честь Джохара Дудаєва відкрили у Львові

У Львові відкрили пам’ятну табличку на честь Джохара Дудаєва, повідомив мер Андрій Садовий.

"Сьогодні – рівно 30 років з дня його загибелі. Разом із нами – Ахмед Закаєв, Прем’єр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія, та представники нескореного народу Ічкерії", – написав він у Телеграм у вівторок.

Садовий зазначив, що Дудаєв загинув за свободу, справедливість і право свого народу жити незалежно. Це цінності, які сьогодні захищає і Україна. "Вулиця Дудаєва у Львові стала першою у світі, названою на честь лідера чеченського визвольного руху. Дякуємо нашим гостям за ініціативу і за те, що були з нами у цей сумний, але важливий для всіх нас день. Окрема подяка бійцям добровольчого корпусу імені Джохара Дудаєва, які з 2014 року разом з українцями боронять нашу державу. Слава нескореним українському і чеченському народам", – наголосив Садовий.

Відкриття таблички відбулося за участі чеченських політичних і державних діячів у вигнанні, зокрема Ахмеда Закаєва. Нині він як політичний біженець перебуває в Лондоні, де й проводить свою діяльність.

