Інтерфакс-Україна
Події
14:36 21.04.2026

Підозрюваного у підриві гранати біля будівлі старостату на Херсонщині взято під варту – прокуратура

Повідомлено про підозру та взято під варту мешканця Херсонщини, який 19 квітня у центрі одного із селищ Бериславського району кинув на поріг будівлі старостату боєприпас, ймовірно гранату Ф-1, після чого стався вибух, повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури 43-річному мешканцю Херсонщини повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство двох і більше осіб, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб та незаконному поводженні з боєприпасами ( ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України). За клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою", – йдеться у повідомленні обласної прокуратури у Телеграмі у вівторок.

За даними слідства, інцидент стався ввечері 19 квітня 2026 року у центрі одного із селищ Бериславського району біля входу до будівлі старостату. Між чоловіками, які разом працювали на будівництві, виник конфлікт через грошові розрахунки за виконану роботу. Під час сварки чоловік кинув на поріг будівлі боєприпас, ймовірно гранату Ф-1, після чого стався вибух.

У момент вибуху на вході перебували семеро осіб. Двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження: 18-річний потерпілий зазнав осколкового поранення пальця лівої кисті, 31-річний – травми пальця правої кисті. Ще п’ятеро громадян не постраждали.

На місці події правоохоронці вилучили металеві уламки, елементи гранати та інші речові докази.

Теги: #прокуратура #херсонщина

