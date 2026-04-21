14:18 21.04.2026

23 ветеранки отримали гранти на розвиток власного бізнесу за програмою REDpreneur Women

23 ветеранки отримали гранти у розмірі 7 тис. євро кожна на розвиток власного бізнесу в межах програми REDpreneur Women, повідомив Український Червоний Хрест у Фейсбуці.

Серед переможниць - підприємниці, які розвивають бізнеси у різних сферах: від виробництва та агросектору до креативних індустрій. Підтримку отримали такі ініціативи, як мобільне виробництво деревної щепи, майстерня постільної білизни Sleepy Mouse, центр друку "Свій друк" та простір KOLO LADNA з безбар’єрним доступом для відпочинку й відновлення. Серед інших - виробництво натуральних солодощів, косметологічні проєкти, школа англійської мови Global Language Hub, безбар’єрне кафе з адаптивним меню "Зілля", виробництво авторського одягу Blast, навчально-оздоровчий центр "Територія_SPA", підприємство Merkuzo creative lab, що надає послуги графічного дизайну та брендування, а також клінінговий сервіс Living Clean, молочна ферма "ГЛЕЯ" і перепелина ферма Quail Farm. Також серед переможниць - ініціативи у сфері гастрономії та локального виробництва. Серед них - "Марʼянівські смаколики", доставка фермерських продуктів і сімейна пасіка, центр прикладної безпеки для жінок SafeSkills Women Lab.

Учасниці програми представили власні бізнес-проєкти, над якими працювали протягом навчання на фінальному етапі презентації бізнес-ідей першої когорти програми REDpreneur Women, де журі визначило переможниць.

Як повідомлялося, перша група програми REDpreneur Women була спрямована на підтримку жінок-ветеранок, які прагнуть реалізувати себе у підприємництві, розвивати власні ініціативи та створювати бізнеси з соціальним впливом.

REDpreneur Women реалізується Українським Червоним Хрестом у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом Österreichisches Rotes Kreuz, Міністерством у справах ветеранів України Мінветеранів та Українським ветеранським фондом за підтримки австрійського фонду NACHBAR IN NOT та Austrian Development Agency. Навчальна та менторська складова програми впроваджується у партнерстві з Ukrainian Future Incubator.

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:46 21.04.2026
УЧХ долучився до відновлювальних робіт у Сумах після ворожої атаки

УЧХ долучився до відновлювальних робіт у Сумах після ворожої атаки

19:10 17.04.2026
УЧХ відзначив 108-му річницю благодійним забігом на підтримку ветеранів

УЧХ відзначив 108-му річницю благодійним забігом на підтримку ветеранів

11:38 17.04.2026
УЧХ презентував плани розвитку діяльності дипломатичній спільноті та партнерам

УЧХ презентував плани розвитку діяльності дипломатичній спільноті та партнерам

16:22 16.04.2026
УЧХ: багатоцільову допомогу замінено програмою грошової підтримки за пріоритетами

УЧХ: багатоцільову допомогу замінено програмою грошової підтримки за пріоритетами

13:48 16.04.2026
УЧХ видає гумдопомогу постраждалим від атак ворога у Дніпрі

УЧХ видає гумдопомогу постраждалим від атак ворога у Дніпрі

13:26 16.04.2026
УЧХ надав допомогу постраждалим після російської атаки на Одесу

УЧХ надав допомогу постраждалим після російської атаки на Одесу

11:18 16.04.2026
УЧХ брав участь у ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ

УЧХ брав участь у ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ

18:28 15.04.2026
УЧХ продовжує роботу у Дніпрі на місці російського удару БпЛА

УЧХ продовжує роботу у Дніпрі на місці російського удару БпЛА

13:43 15.04.2026
УЧХ відкрив пункт допомоги в Черкасах після атак дронів РФ

УЧХ відкрив пункт допомоги в Черкасах після атак дронів РФ

13:17 15.04.2026
УЧХ допомагав постраждалим внаслідок російської комбінованої атаки у Запоріжжі

УЧХ допомагав постраждалим внаслідок російської комбінованої атаки у Запоріжжі

ВАЖЛИВЕ

Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals

У Третьому армійському корпусі спростували заяву Герасимова про захоплення росіянами всієї Луганщини

Глава МВС: я хочу закон про цивільну зброю, всі її види потрібно класифікувати, а людей підготувати

Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику керівника Офісу президента Шурмі та його брату

ОСТАННЄ

Поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який ходив із автоматом по житловому комплексу

Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

На Волині викрито контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

Одеський обласний ТЦК та СП підтвердив факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП міста

Пам'ятну табличку на честь Джохара Дудаєва відкрили у Львові

Підозрюваного у підриві гранати біля будівлі старостату на Херсонщині взято під варту – прокуратура

СБУ затримала неповнолітнього, який на замовлення РФ готував подвійний теракт на Полтавщині

Хвилину мовчання у Києві щодня о 9:00 оголошуватимуть через гучномовці – КМДА

США зосередили поблизу Ірану 14 бойових кораблів

Жителька Волині намагалася продати свого 6-річного сина за $25 тис.

