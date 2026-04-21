23 ветеранки отримали гранти на розвиток власного бізнесу за програмою REDpreneur Women

23 ветеранки отримали гранти у розмірі 7 тис. євро кожна на розвиток власного бізнесу в межах програми REDpreneur Women, повідомив Український Червоний Хрест у Фейсбуці.

Серед переможниць - підприємниці, які розвивають бізнеси у різних сферах: від виробництва та агросектору до креативних індустрій. Підтримку отримали такі ініціативи, як мобільне виробництво деревної щепи, майстерня постільної білизни Sleepy Mouse, центр друку "Свій друк" та простір KOLO LADNA з безбар’єрним доступом для відпочинку й відновлення. Серед інших - виробництво натуральних солодощів, косметологічні проєкти, школа англійської мови Global Language Hub, безбар’єрне кафе з адаптивним меню "Зілля", виробництво авторського одягу Blast, навчально-оздоровчий центр "Територія_SPA", підприємство Merkuzo creative lab, що надає послуги графічного дизайну та брендування, а також клінінговий сервіс Living Clean, молочна ферма "ГЛЕЯ" і перепелина ферма Quail Farm. Також серед переможниць - ініціативи у сфері гастрономії та локального виробництва. Серед них - "Марʼянівські смаколики", доставка фермерських продуктів і сімейна пасіка, центр прикладної безпеки для жінок SafeSkills Women Lab.

Учасниці програми представили власні бізнес-проєкти, над якими працювали протягом навчання на фінальному етапі презентації бізнес-ідей першої когорти програми REDpreneur Women, де журі визначило переможниць.

Як повідомлялося, перша група програми REDpreneur Women була спрямована на підтримку жінок-ветеранок, які прагнуть реалізувати себе у підприємництві, розвивати власні ініціативи та створювати бізнеси з соціальним впливом.

REDpreneur Women реалізується Українським Червоним Хрестом у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом Österreichisches Rotes Kreuz, Міністерством у справах ветеранів України Мінветеранів та Українським ветеранським фондом за підтримки австрійського фонду NACHBAR IN NOT та Austrian Development Agency. Навчальна та менторська складова програми впроваджується у партнерстві з Ukrainian Future Incubator.