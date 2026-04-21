Інтерфакс-Україна
14:23 21.04.2026

СБУ затримала неповнолітнього, який на замовлення РФ готував подвійний теракт на Полтавщині

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла новим терактам на Полтавщині: затримано агента РФ – 17-річного учня місцевого ліцею, який готував одразу два вибухи в Кременчуку.

В телеграм-каналі у вівторок СБУ повідомляє, що зловмисник заклав біля місцевого відділку поліції два саморобні вибухові пристрої (СВП) з дистанційною активацією.

"Спочатку рашисти мали підірвати одну з вибухівок у ніч на 17 квітня цього року, а після прибуття на місце події екстрених служб планували активувати другу бомбу, закладену поблизу", – йдеться в повідомленні.

Контррозвідники викрили ворожий задум і оперативно нейтралізували вибухівку на місці запланованого теракту.

СБУ затримала агента "на гарячому" після закладки СВП, чим запобігла людським жертвам.

"Як встановило розслідування, завдання ворога виконував 17-річний учень місцевого ліцею, який потрапив до уваги окупантів, коли шукав "легкі заробітки" в Телеграм-каналах", – зазначають в українській спецслужбі.

За даними СБУ, після вербування він за інструкцією ворога придбав складові для двох вибухівок та власноруч зібрав їх в орендованому гаражі. "Гроші на все це він отримав від свого куратора з рф", – уточнюється в повідомленні.

У відомстві зазначають, що, погодивши з куратором локацію для теракту, агент вирушив туди вночі, щоб закласти вибухові пристрої без свідків.

Під час обшуків у затриманого вилучено залишки складових до СВП та засоби зв’язку із доказами контактів з російським спецслужбістом.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:32 21.04.2026
Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

12:55 21.04.2026
СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals

СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals

12:28 21.04.2026
Глава МВС: стрілець, який скоїв теракт у Києві, записував всі свої дії на диктофон телефону, це суміш слів

Глава МВС: стрілець, який скоїв теракт у Києві, записував всі свої дії на диктофон телефону, це суміш слів

12:09 21.04.2026
Глава МВС про патрульних, які залишили хлопчика під час теракту в Києві: це великий сором, вони проявили психологічну слабкість

Глава МВС про патрульних, які залишили хлопчика під час теракту в Києві: це великий сором, вони проявили психологічну слабкість

11:59 21.04.2026
Депутата Полтавської міськради викрито на незаконному збагаченні на понад 340 млн грн – СБУ

Депутата Полтавської міськради викрито на незаконному збагаченні на понад 340 млн грн – СБУ

10:31 21.04.2026
Викрито ще 6 "ухилянтських схем" у різних регіонах України, серед фігурантів – медики

Викрито ще 6 "ухилянтських схем" у різних регіонах України, серед фігурантів – медики

10:33 20.04.2026
В лікарні помер ще один постраждалий внаслідок стрілянини у Києві, повідомив Кличко

В лікарні помер ще один постраждалий внаслідок стрілянини у Києві, повідомив Кличко

20:02 19.04.2026
Глава МВС зробить кадрові висновки по всій вертикалі щодо теракту в Києві – Зеленський

Глава МВС зробить кадрові висновки по всій вертикалі щодо теракту в Києві – Зеленський

09:37 18.04.2026
Промпідприємство Миргородського району було атаковано вночі, люди не постраждали – ОВА

Промпідприємство Миргородського району було атаковано вночі, люди не постраждали – ОВА

17:59 01.04.2026
Вже відомо про шістьох постраждалих через атаку БпЛА у Полтавській громаді

Вже відомо про шістьох постраждалих через атаку БпЛА у Полтавській громаді

ВАЖЛИВЕ

Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals

У Третьому армійському корпусі спростували заяву Герасимова про захоплення росіянами всієї Луганщини

Глава МВС: я хочу закон про цивільну зброю, всі її види потрібно класифікувати, а людей підготувати

Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику керівника Офісу президента Шурмі та його брату

ОСТАННЄ

Поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який ходив із автоматом по житловому комплексу

На Волині викрито контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

Одеський обласний ТЦК та СП підтвердив факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП міста

Пам'ятну табличку на честь Джохара Дудаєва відкрили у Львові

Підозрюваного у підриві гранати біля будівлі старостату на Херсонщині взято під варту – прокуратура

23 ветеранки отримали гранти на розвиток власного бізнесу за програмою REDpreneur Women

Хвилину мовчання у Києві щодня о 9:00 оголошуватимуть через гучномовці – КМДА

США зосередили поблизу Ірану 14 бойових кораблів

Жителька Волині намагалася продати свого 6-річного сина за $25 тис.

Фінляндія до кінця 2026р. спрямує EUR1млн для посилення кіберстійкості України

