СБУ затримала неповнолітнього, який на замовлення РФ готував подвійний теракт на Полтавщині

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла новим терактам на Полтавщині: затримано агента РФ – 17-річного учня місцевого ліцею, який готував одразу два вибухи в Кременчуку.

В телеграм-каналі у вівторок СБУ повідомляє, що зловмисник заклав біля місцевого відділку поліції два саморобні вибухові пристрої (СВП) з дистанційною активацією.

"Спочатку рашисти мали підірвати одну з вибухівок у ніч на 17 квітня цього року, а після прибуття на місце події екстрених служб планували активувати другу бомбу, закладену поблизу", – йдеться в повідомленні.

Контррозвідники викрили ворожий задум і оперативно нейтралізували вибухівку на місці запланованого теракту.

СБУ затримала агента "на гарячому" після закладки СВП, чим запобігла людським жертвам.

"Як встановило розслідування, завдання ворога виконував 17-річний учень місцевого ліцею, який потрапив до уваги окупантів, коли шукав "легкі заробітки" в Телеграм-каналах", – зазначають в українській спецслужбі.

За даними СБУ, після вербування він за інструкцією ворога придбав складові для двох вибухівок та власноруч зібрав їх в орендованому гаражі. "Гроші на все це він отримав від свого куратора з рф", – уточнюється в повідомленні.

У відомстві зазначають, що, погодивши з куратором локацію для теракту, агент вирушив туди вночі, щоб закласти вибухові пристрої без свідків.

Під час обшуків у затриманого вилучено залишки складових до СВП та засоби зв’язку із доказами контактів з російським спецслужбістом.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.