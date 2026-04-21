Хвилину мовчання у Києві щодня о 9:00 оголошуватимуть через гучномовці – КМДА

У Києві завершують тестування оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання через гучномовці системи оповіщення, щодня о 9:00 лунає коротке голосове повідомлення про початок хвилини мовчання там, де це технічно можливо, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА)

"Уже працює понад 400 точок оповіщення. Триває оновлення системи, тому перелік локацій поступово розширюватимуть", – йдеться у повідомленні КМДА у Телеграмі у вівторок.

Пресслужба зазначає, що за проблеми з гучністю або якістю запису потрібно повідомляти через контакт-центр 1551, мобільний застосунок "1551" або за номером 1551.

З 2025 року хвилину мовчання оголошують на Хрещатику та Майдані Незалежності, на 19 станціях метро і в наземному транспорті.Також сповіщення надходять через застосунок Київ Цифровий. Повідомлення з'являється і в рекламному просторі та на екранах станцій метро.