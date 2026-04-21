США зосередили поблизу Ірану 14 бойових кораблів

Угруповання американських ВМС поблизу Ірану в Оманській затоці та Аравійському морі сягнуло 14 бойових кораблів, повідомила інформаційна служба Військово-морського інституту Сполучених Штатів.

До її складу входять авіаносець USS Abraham Lincoln, три великі десантні кораблі з експедиційним батальйоном морської піхоти на борту, дев'ять есмінців керованої ракетної зброї та бойовий корабель прибережної зони.

Кораблі беруть участь в американській операції в Оманській затоці з блокади пов'язаних з Іраном торговельних суден, що виходять з іранських портів або виходять із них.

Для посилення угруповання в регіон також прямує авіаносець USS George H. W. Bush і три ракетні есмінці. Наразі ця авіаносна ударна група йде Індійським океаном у північному напрямку поблизу Мадагаскару.

Крім того, в регіон має прибути група мінних тральників, які будуть задіяні в розмінуванні Ормузької протоки. ВМС уже перекинули туди підводні безпілотні апарати для пошуку підводних мін, встановлених Іраном.