Інтерфакс-Україна
Події
13:33 21.04.2026

Жителька Волині намагалася продати свого 6-річного сина за $25 тис.

1 хв читати

Правоохоронці повідомили про підозру жительці Волині, які намагалася продати за $25 тис. свого 6-річного сина, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В телеграм-каналі у вівторок відомство зазначає, що, за даними слідства, жінка, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за крадіжки, після розлучення залишилася проживати з наймолодшим сином, тоді як двоє старших дітей віком 13 і 16 років залишилися з батьком.

"Не бажаючи надалі піклуватися про дитину, вона вирішила продати хлопчика", – зазначають у прокуратурі.

За даними відомства, у березні 2026 року жінка знайшла покупця та домовилася про передачу дитини за $25 тис. Чоловік, якому було запропоновано придбати дитину, звернувся до правоохоронних органів.

"Продаж хлопчика відбулася 17 квітня 2026 року у місті Луцьк під контролем правоохоронців. Одразу після отримання коштів жінку затримали", – йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури їй повідомлено про підозру у торгівлі малолітньою дитиною (ч. 3 ст. 149 КК України).

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також буде надано правову оцінку діям працівників соціальних служб, оскільки дитина перебувала на обліку.

В прокуратурі уточнюють, що зараз 6-річний хлопчик перебуває у дитячому притулку під наглядом органів опіки.

 

Теги: #продаж #офіс_генпрокурора #дитина

На Волині викрито контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

У Карпатах рятувальники розшукали підлітка, який заблукав під час сходження на гору Хом'як – ДСНС

На Чернігівщині дитина випадково підстрелила товариша зі знайденого пістолета – поліція

Прокуратура оскаржить умовне покарання колишній депутатці Київради за скоєння ДТП

Оголошено підозри за розтрату бюджетних коштів при будівництві Алеї Пам'яті Захисників України в Ірпені

США не поновлюватимуть ліцензії на продаж російської та іранської нафти – Мінфін

Внаслідок ворожого обстрілу Дніпра четверо людей загинули, ще 15 отримали поранення

UKRNAFTA у 2025р. збільшила продажі пального в сегменті B2B на 61,7% – голова правління

Ексберкутівця заочно засуджено за знищення зброї, з якої розстрілювали людей на Майдані

Генпрокурор: викрито схему виїзду чоловіків за кордон під виглядом музикантів, посадовці Мінкультури перевіряються на причетність до схеми

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА