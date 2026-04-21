Жителька Волині намагалася продати свого 6-річного сина за $25 тис.

Правоохоронці повідомили про підозру жительці Волині, які намагалася продати за $25 тис. свого 6-річного сина, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В телеграм-каналі у вівторок відомство зазначає, що, за даними слідства, жінка, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за крадіжки, після розлучення залишилася проживати з наймолодшим сином, тоді як двоє старших дітей віком 13 і 16 років залишилися з батьком.

"Не бажаючи надалі піклуватися про дитину, вона вирішила продати хлопчика", – зазначають у прокуратурі.

За даними відомства, у березні 2026 року жінка знайшла покупця та домовилася про передачу дитини за $25 тис. Чоловік, якому було запропоновано придбати дитину, звернувся до правоохоронних органів.

"Продаж хлопчика відбулася 17 квітня 2026 року у місті Луцьк під контролем правоохоронців. Одразу після отримання коштів жінку затримали", – йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури їй повідомлено про підозру у торгівлі малолітньою дитиною (ч. 3 ст. 149 КК України).

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також буде надано правову оцінку діям працівників соціальних служб, оскільки дитина перебувала на обліку.

В прокуратурі уточнюють, що зараз 6-річний хлопчик перебуває у дитячому притулку під наглядом органів опіки.