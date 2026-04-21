13:29 21.04.2026

Фінляндія до кінця 2026р. спрямує EUR1млн для посилення кіберстійкості України

Фінляндія виділить до кінця 2026 року EUR1 млн на посилення кіберстійкості цивільної та критичної інфраструктури України у межах Талліннського механізму, йдеться у повідомленні Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Згідно із повідомленням Держспецзв'язку, для визначення пріоритетних напрямів співпраці до Києва прибула фінська делегація.

Передбачається, що конкретні проєкти, які підтримуватиме Фінляндія у межах Талліннського механізму, буде визначено протягом кількох місяців. Зокрема, їх буде погоджено спеціальною наглядовою радою при МЗС Фінляндії.

"Фокус буде зосереджено на довгострокових комплексних проєктах із розвитку кіберспроможностей України (sustainable capacity-building projects), а також на освітніх ініціативах і програмах підвищення кваліфікації українських кіберфахівців", – йдеться у релізі.

Серед іншого, Фінляндія зацікавлена у подальшому розвитку між українськими та фінськими кіберкомпаніями, що сприятиме посиленню міжнародної співпраці у протидії кіберзагрозам та обміну досвідом і технологічними рішеннями.

У Держспецзв'язку нагадали, що Талліннський механізм було засновано у грудні 2023 року з метою координації міжнародної підтримки кібербезпеки України. До нього входять 14 країн: Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Фінляндія, Франція, Швеція та Чехія. Європейський Союз, НАТО та Світовий банк беруть участь як офіційні спостерігачі. Фінляндія приєдналася до механізму у жовтні 2025 року.

 

