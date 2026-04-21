13:00 21.04.2026

В Україні у середу буде переважно без опадів, лише на сході країни помірний дощ, в Карпатах – сніг

У середу, 22 квітня, в Україні буде переважно без опадів, лише на сході країни помірний дощ, вдень в Карпатах невеликий дощ та мокрий сніг, вночі заморозки 0-3°, повідомив Укргідрометцентр.

"Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі в повітрі заморозки 0-3°, у більшості південних областей температура 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень в Україні 8-13° тепла, в Карпатах 3-8°", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентра.

У Києві 22 квітня без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 10-12° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського в Києві 22 квітня найвища температура вдень була  29,0 в 1950р., найнижча вночі  -2,4 в 1886р.

У четвер, 23 квітня, в Україні вночі без опадів, вдень в більшості областей дощ, у північній частині та в Карпатах подекуди з мокрим снігом. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, на Закарпатті та у південній частині до 15°, на півночі країни 3-8° тепла.

По Києву 23 квітня – вночі без опадів, вдень дощ з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 5-7°.

