Інтерфакс-Україна
Події
12:55 21.04.2026

СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals

У ніч на вівторок безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України уразили ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

"Цієї ночі безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спричинили масштабну пожежу на лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Самара" у н.п. Просвєт Самарської області рф", – розказав співрозмовник агентства.

За його словами, на цій станції відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту Urals. Об'єкт є важливою складовою нафтотранспортної інфраструктури РФ.

Джерело в українській спецслужбі наголосило, що, за попередніми даними, безпілотники СБУ пошкодили п'ять резервуарів ємністю по 20 тис. куб. м із сирою нафтою.

"Ураження таких вузлових станцій безпосередньо знижує здатність рф формувати експортні партії нафти та виконувати контрактні зобов'язання. Порушується баланс сировини, зростають витрати на логістику й зберігання, а також виникають ризики зриву постачань. Як наслідок, росія отримує дедалі менше доходів від продажу нафти, котрі може спрямовувати на війну проти України", – резюмував співрозмовник агентства.

Теги: #нафта #сбу #рф #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:32 21.04.2026
Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

14:23 21.04.2026
СБУ затримала неповнолітнього, який на замовлення РФ готував подвійний теракт на Полтавщині

СБУ затримала неповнолітнього, який на замовлення РФ готував подвійний теракт на Полтавщині

11:59 21.04.2026
Депутата Полтавської міськради викрито на незаконному збагаченні на понад 340 млн грн – СБУ

Депутата Полтавської міськради викрито на незаконному збагаченні на понад 340 млн грн – СБУ

10:31 21.04.2026
Викрито ще 6 "ухилянтських схем" у різних регіонах України, серед фігурантів – медики

Викрито ще 6 "ухилянтських схем" у різних регіонах України, серед фігурантів – медики

09:07 21.04.2026
Мельник в ООН відкинув звинувачення РФ та заявив про її військові втрати, кризу армії й співучасть з Іраном

Мельник в ООН відкинув звинувачення РФ та заявив про її військові втрати, кризу армії й співучасть з Іраном

00:27 21.04.2026
МЗС Естонії заявляє про відсутність ознак підготовки РФ до нападу на країни Балтії та НАТО

МЗС Естонії заявляє про відсутність ознак підготовки РФ до нападу на країни Балтії та НАТО

18:26 20.04.2026
26 російських "Кинджалів" вдалося знешкодити з початку року завдяки розгортанню системи РЕБ "Ліма" – компанія

26 російських "Кинджалів" вдалося знешкодити з початку року завдяки розгортанню системи РЕБ "Ліма" – компанія

14:12 20.04.2026
Заступниця голови фракції "Голос": РФ використає перемогу "Прогресивної Болгарії" для блокування допомоги Україні

Заступниця голови фракції "Голос": РФ використає перемогу "Прогресивної Болгарії" для блокування допомоги Україні

13:58 20.04.2026
Більшість українців вважає, що РФ може напасти на НАТО, але Україна здатна підсилити Альянс, – дослідження КБФ

Більшість українців вважає, що РФ може напасти на НАТО, але Україна здатна підсилити Альянс, – дослідження КБФ

20:43 19.04.2026
РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

У Третьому армійському корпусі спростували заяву Герасимова про захоплення росіянами всієї Луганщини

Глава МВС: я хочу закон про цивільну зброю, всі її види потрібно класифікувати, а людей підготувати

Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику керівника Офісу президента Шурмі та його брату

Ексначальник патрульної поліції Жуков призначений радником глави Нацполіції – Клименко

ОСТАННЄ

Поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який ходив із автоматом по житловому комплексу

На Волині викрито контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

Одеський обласний ТЦК та СП підтвердив факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП міста

Пам'ятну табличку на честь Джохара Дудаєва відкрили у Львові

Підозрюваного у підриві гранати біля будівлі старостату на Херсонщині взято під варту – прокуратура

23 ветеранки отримали гранти на розвиток власного бізнесу за програмою REDpreneur Women

Хвилину мовчання у Києві щодня о 9:00 оголошуватимуть через гучномовці – КМДА

США зосередили поблизу Ірану 14 бойових кораблів

Жителька Волині намагалася продати свого 6-річного сина за $25 тис.

Фінляндія до кінця 2026р. спрямує EUR1млн для посилення кіберстійкості України

