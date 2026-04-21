СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals

У ніч на вівторок безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України уразили ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

"Цієї ночі безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спричинили масштабну пожежу на лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Самара" у н.п. Просвєт Самарської області рф", – розказав співрозмовник агентства.

За його словами, на цій станції відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту Urals. Об'єкт є важливою складовою нафтотранспортної інфраструктури РФ.

Джерело в українській спецслужбі наголосило, що, за попередніми даними, безпілотники СБУ пошкодили п'ять резервуарів ємністю по 20 тис. куб. м із сирою нафтою.

"Ураження таких вузлових станцій безпосередньо знижує здатність рф формувати експортні партії нафти та виконувати контрактні зобов'язання. Порушується баланс сировини, зростають витрати на логістику й зберігання, а також виникають ризики зриву постачань. Як наслідок, росія отримує дедалі менше доходів від продажу нафти, котрі може спрямовувати на війну проти України", – резюмував співрозмовник агентства.