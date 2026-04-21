Поліцейські затримали чоловіка, який із ножем провокував конфлікт у центрі столиці

Поліцейські Києва затримали чоловіка, який провокував конфлікт із перехожими, розмахуючи ножем у середмісті столиці, повідомляє поліція Києва.

"Про подію до поліції сьогодні повідомила перехожа. Зі слів заявниці, на вулиці Антоновича ходить невідомий в агресивному стані, провокує конфлікт із громадянами та розмахує ножем", – йдеться в повідомленні поліції в телеграм-каналі у вівторок.

За викликом оперативно прибули поліцейські полку поліції особливого призначення №1, які затримали чоловіка.

За даними поліції, чоловік перебував у неадекватному стані.

"Слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції вилучила ніж. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту", – зазначається в повідомленні.