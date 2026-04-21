12:46 21.04.2026

УЧХ долучився до відновлювальних робіт у Сумах після ворожої атаки

УЧХ долучився до відновлювальних робіт у Сумах після ворожої атаки
Фото: https://t.me/UkrainianRedCross/44248

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) долучилися до відновлювальних робіт у пошкоджених житлових будинках у Сумах після нічної російської атаки безпілотників на місто.

"Триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. З 8:30 (вівторка – ІФ-У) триває видача будівельних матеріалів (плити OSB та водонепроникні брезенти) родинам, житло яких пошкоджене", – повідомив УЧХ у Телеграмі.

Волонтери обходять квартири, допомагають жителям заміряти вибиті вікна та виконувати швидкий ремонт. Вони також надають людям першу психологічну допомогу. Крім того, волонтери УЧХ інформують місцевих жителів про потенційні загрози, пов'язані із залишктмлялося, внаслідок нічної атаки ворожих безпілотних літальних апаратів по Сумах постраждали 15 мешканців, серед яких троє дітей та переважна більшість людей літнього віку. Пошкоджено житлові будинки, у багатьох оселях вибито вікна.

Теги: #учх #тчху #суми

14:18 21.04.2026
23 ветеранки отримали гранти на розвиток власного бізнесу за програмою REDpreneur Women

23 ветеранки отримали гранти на розвиток власного бізнесу за програмою REDpreneur Women

08:31 21.04.2026
15 постраждалих, серед них троє дітей, внаслідок нічної атаки БпЛА по Сумах – ОВА

15 постраждалих, серед них троє дітей, внаслідок нічної атаки БпЛА по Сумах – ОВА

07:40 21.04.2026
Росіяни завдали ударів по житловому району Сум, пошкоджено медзаклад, щонайменше шестеро постраждалих – поліція

Росіяни завдали ударів по житловому району Сум, пошкоджено медзаклад, щонайменше шестеро постраждалих – поліція

15:39 20.04.2026
На Сумщині викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон

На Сумщині викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон

14:34 20.04.2026
УВ "Курськ": ворог не здійснив дій, які варто було б називати проривами й спробами взяти у "напівоточення" Суми

УВ "Курськ": ворог не здійснив дій, які варто було б називати проривами й спробами взяти у "напівоточення" Суми

13:54 20.04.2026
В Угрупованні об'єднаних сил спростували заяви про напівоточення Сум

В Угрупованні об'єднаних сил спростували заяви про напівоточення Сум

19:10 17.04.2026
УЧХ відзначив 108-му річницю благодійним забігом на підтримку ветеранів

УЧХ відзначив 108-му річницю благодійним забігом на підтримку ветеранів

11:38 17.04.2026
УЧХ презентував плани розвитку діяльності дипломатичній спільноті та партнерам

УЧХ презентував плани розвитку діяльності дипломатичній спільноті та партнерам

16:22 16.04.2026
УЧХ: багатоцільову допомогу замінено програмою грошової підтримки за пріоритетами

УЧХ: багатоцільову допомогу замінено програмою грошової підтримки за пріоритетами

14:14 16.04.2026
На Сумщині чоловік загинув внаслідок атаки на АЗС

На Сумщині чоловік загинув внаслідок атаки на АЗС

