УЧХ долучився до відновлювальних робіт у Сумах після ворожої атаки

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) долучилися до відновлювальних робіт у пошкоджених житлових будинках у Сумах після нічної російської атаки безпілотників на місто.

"Триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. З 8:30 (вівторка – ІФ-У) триває видача будівельних матеріалів (плити OSB та водонепроникні брезенти) родинам, житло яких пошкоджене", – повідомив УЧХ у Телеграмі.

Волонтери обходять квартири, допомагають жителям заміряти вибиті вікна та виконувати швидкий ремонт. Вони також надають людям першу психологічну допомогу. Крім того, волонтери УЧХ інформують місцевих жителів про потенційні загрози, пов'язані із залишктмлялося, внаслідок нічної атаки ворожих безпілотних літальних апаратів по Сумах постраждали 15 мешканців, серед яких троє дітей та переважна більшість людей літнього віку. Пошкоджено житлові будинки, у багатьох оселях вибито вікна.