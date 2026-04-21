У Третьому армійському корпусі спростували заяву Герасимова про захоплення росіянами всієї Луганщини

Третій армійський корпус продовжує утримувати позиції в районі сіл Надія, Новоєгорівка і Греківка (Луганська обл.), заявив у коментарі "Інтерфакс-Україна" речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін.

Він нагадав, що 1 квітня корпус вже спростував подібну заяву росіян.

"Так, росіяни постійно ведуть наступальні дії, це близько 150 і більше штурмових дій за півроку і продовжують витрачати величезну кількість особового складу і сил та засобів. Але Надія, Новоєгорівка і район Греківки залишаються українськими, це Луганська область. Тому російські твердження не є дійсними", – йдеться у коментарі Бородіна.

Він наголосив, що за останні півроку окупанти намагаються здійснити штурмові дії, задіюючи великі сили та засоби, але при цьому лінія фронту майже не змінюється.

"Тоді вони говорили від Міноборони, зараз від ГШ, та ситуація в цілому не змінилася", – додав Бородін.

Також він повідомив, що наразі потужні механізовані штурми, що відбувалися не так давно, наразі ворог не проводить.

"Тому в цілому ситуація стабільна, але мотивація ворога відчувається в тому сенсі, щоб воєнним шляхом вирішити питання всієї території Луганської області. І штурмові дії в цілому за напрямком Борова-Лиман, вже як рік в них оперативне завдання щодо просування на цьому напрямку, тому що це ключ від Слов'янська і Краматорська", – пояснили у корпусі.

Раніше російські ЗМІ писали, що 21 квітня начальник генерального штабу РФ Валерій Герасимов знову оголосив про нібито повний контроль російських військ над територією Луганської області. Це вже четверта чи п'ята подібна заява від російської влади за останні роки.