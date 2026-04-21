12:36 21.04.2026

У Третьому армійському корпусі спростували заяву Герасимова про захоплення росіянами всієї Луганщини

Третій армійський корпус продовжує утримувати позиції в районі сіл Надія, Новоєгорівка і Греківка (Луганська обл.), заявив у коментарі "Інтерфакс-Україна" речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін.

Він нагадав, що 1 квітня корпус вже спростував подібну заяву росіян.

"Так, росіяни постійно ведуть наступальні дії, це близько 150 і більше штурмових дій за півроку і продовжують витрачати величезну кількість особового складу і сил та засобів. Але Надія, Новоєгорівка і район Греківки залишаються українськими, це Луганська область. Тому російські твердження не є дійсними", – йдеться у коментарі Бородіна.

Він наголосив, що за останні півроку окупанти намагаються здійснити штурмові дії, задіюючи великі сили та засоби, але при цьому лінія фронту майже не змінюється.

"Тоді вони говорили від Міноборони, зараз від ГШ, та ситуація в цілому не змінилася", – додав Бородін.

Також він повідомив, що наразі потужні механізовані штурми, що відбувалися не так давно, наразі ворог не проводить.

"Тому в цілому ситуація стабільна, але мотивація ворога відчувається в тому сенсі, щоб воєнним шляхом вирішити питання всієї території Луганської області. І штурмові дії в цілому за напрямком Борова-Лиман, вже як рік в них оперативне завдання щодо просування на цьому напрямку, тому що це ключ від Слов'янська і Краматорська", – пояснили у корпусі.

Раніше російські ЗМІ писали, що 21 квітня начальник генерального штабу РФ Валерій Герасимов знову оголосив про нібито повний контроль російських військ над територією Луганської області. Це вже четверта чи п'ята подібна заява від російської влади за останні роки.

10:00 21.04.2026
Просування окупантів на минулому тижні сповільнилося вдвічі, на Харківщині зупинилося – DeepState

07:51 21.04.2026
Іран зволікав із рішенням про переговори щодо припинення війни через тиск військових – ЗМІ

06:30 21.04.2026
Трамп заявив, що не продовжить перемир'я з Іраном без укладення угоди про завершення війни – ЗМІ

04:37 21.04.2026
Трамп заявив про успіхи у війні та посилення блокади Ірану до укладення угоди

01:31 21.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак – Генштаб

18:37 20.04.2026
Трамп: Ізраїль ніколи не переконував мене починати конфлікт з Іраном

17:05 20.04.2026
Міністр оборони: У ЗСУ вперше впроваджується універсальна наземна станція для оптоволоконних дронів

22:15 18.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 135 ворожих атак – Генштаб

07:51 18.04.2026
Іран заявив про значні розбіжності зі США щодо умов потенційної угоди та припинення вогню

02:21 18.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 118 ворожих атак – Генштаб

