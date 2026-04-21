Інтерфакс-Україна
Події
12:28 21.04.2026

Глава МВС: стрілець, який скоїв теракт у Києві, записував всі свої дії на диктофон телефону, це суміш слів

3 хв читати

Стрілець, який скоїв теракт у Києві 18 квітня і був ліквідований, записував на диктофон телефону всі свої дії, що дало змогу похвилинно зрозуміти хронологію тих подій, розказав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

На зустрічі з представниками медіа міністр зазначив, що все почалося із побутового конфлікту.

"Стрілець проживав на 5 поверсі. В нього були конфлікти з сусідом із 6 поверху. Як зрозуміло, вже деякий час тривав цей конфлікт. І от цього дня між ними знову був конфлікт. Коли вилучили телефон стрільця – вже після його ліквідації – побачили, що він всі дії записував на диктофон", – повідомив Клименко.

Міністр зазначив, що ці записи дали можливість зрозуміти похвилинно, що там відбувалося.

"Він (стрілець) постійно бурмотав щось. Сказати і зрозуміти, що він надиктовував, дуже важко. Це була така суміш слів, які ні до чого, в принципі, не можуть бути складеними. Ну от, наприклад, "Директор, директор каже, до речі, він живе в цьому будинку, такий дорослий". "Покажи зброю" – це одна із жінок каже. Він каже: "Я не дістав нічого, покажіть, що я дістав зброю". І чоловік – цей, якого він застрелив – каже "Ти мені будеш тут розказувати якусь дурню, я тут, мов, щось тут ремонтував, проявив ініціативу, ну будь здоров". – розказав Клименко.

Тобто, як пояснив глава МВС, на побутовому ґрунті виник конфлікт, стрілець продовжував бурмотіти щось про директора і почав стріляти.

"Директор – це, я так розумію, сусід з шостого поверху називав його "директор". І це його дратувало", – додав Клименко.

Перші постріли, за словами Клименка, були здійснені цим чоловіком з "травмату" біля під'їзду. "Потім він (стрілець) повернувся в квартиру, забрав карабін, підпалив квартиру і вийшов на вулицю. Весь час він записував аудіо на телефон", – зазначив глава МВС.

Пояснюючи ведення аудіозапису стрільцем, міністр розказав, що цьому чоловіку раніше інкримінували статтю 125 КК, тобто, спричинення легких тілесних ушкоджень, але суд тоді закрив кримінальне провадження, тому що сторони примирилися, тобто, по факту судимості не було.

"І ми так думаємо, попередньо, що він спеціально почав записувати. Тобто він, може, не думав стріляти. Він записував цей скандал, щоб його потім не звинуватили в суді, наприклад, або в поліції в тому, що він комусь щось сказав. Але його клемануло, це по його словам на записі чути. На його буркотіння одна із жертв сказала "Шо, пластинка заїла?", – додав міністр.

Говорячи про отримання цим чоловіком дозволу на зброю, Клименко повідомив, що медична довідка для продовження дозволу на зброю видана у приватній клініці в грудні 2025-го року.

"І до цієї приватної клініки, звісно, є питання. Тобто сама довідка не підроблена, вона справжня, але є сумнів, що проводилося повне обстеження. Зараз в рамках провадження всі документи вилучили. І взагалі загостримо зараз увагу на суб'єктах, які можуть видавати такі довідки", – наголосив глава МВС.

Теги: #клименко #теракт #мвс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:23 21.04.2026
СБУ затримала неповнолітнього, який на замовлення РФ готував подвійний теракт на Полтавщині

12:09 21.04.2026
Глава МВС про патрульних, які залишили хлопчика під час теракту в Києві: це великий сором, вони проявили психологічну слабкість

11:43 21.04.2026
Глава МВС: я хочу закон про цивільну зброю, всі її види потрібно класифікувати, а людей підготувати

11:13 21.04.2026
Глава МВС: патрульні тепер будуть жити на полігонах по черзі, їх інструктуватимуть бійці НГУ

10:33 20.04.2026
В лікарні помер ще один постраждалий внаслідок стрілянини у Києві, повідомив Кличко

20:02 19.04.2026
Глава МВС зробить кадрові висновки по всій вертикалі щодо теракту в Києві – Зеленський

14:39 19.04.2026
Глава МВС після теракту 18 квітня анонсував кадрові рішення, виключив масові перевірки власників зброї

17:45 08.04.2026
Глава МВС: обговорили з командиром "Азову" оперативну обстановку, потреби підрозділів

15:12 01.04.2026
МВС попереджає про нову шахрайську схему викрадення телеграм-акаунтів

13:13 25.03.2026
Штрафи за паркування відтепер відображаються онлайн – глава МВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА