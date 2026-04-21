Мінцифри пропонує експериментальний сервіс "єДумки" для онлайн-комунікації громадян з місцевою владою

Міністерство цифрової трансформації опублікувало проєкт постанови про запуск експериментального сервісу "єДумки" для онлайн-комунікації громадян із місцевою владою через портал "Дія".

Згідно з документом, проєкт планується протестувати протягом двох років у Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Тернопільській та Харківській областях з метою забезпечити зручну взаємодію фізичних осіб з органами місцевого самоврядування та військовими адміністраціями.

Серед основних можливостей – подання ідей та пропозицій щодо питань місцевого значення, повідомлення про проблеми в громаді, відстеження статусу розгляду звернень, отримання відповідей і можливість оцінювати їх.

Під час оформлення пропозицій діятиме можливість додавання фото, скріншотів документів та геолокації. Після проходження обробки відповідна пропозиція публікуватиметься на порталі "Дія", де протягом 14 календарних днів користувачу необхідно буде зібрати голоси не менш як 0,1% від чисельності жителів територіальної громади (ці дані буде взято з реєстрів Державної міграційної служби).

За умови, якщо пропозиція набрала таку підтримку, органи самоврядування та адміністрація, куди було подану ідею, мають розглянути документ протягом максимум 15 календарних днів. Продовження терміну розгляду можливе, якщо питання потребує розгляду й на пленарному засіданні.

Зазначається, що користувачі також зможуть переглядати ідеї інших осіб, висловлювати підтримку або незгоду, брати участь в опитуваннях, ініційованих місцевою владою, а також повідомляти про невідповідний коментар чи ідею і отримувати результати розгляду таких скарг.

У проєкті постанови уточнюється, що визначити належність особи до територіальної громади можна буде на підставі одного з таких критерій: за наявності зареєстрованого або задекларованого місця проживання, нерухомості в громаді, сплати місцевих податків, отримання пенсії за місцем проживання, статусу внутрішньо переміщеної особи, навчання у місцевих закладах освіти або статусом засновника юридичної особи, зареєстрованої в цій громаді.

Серед вимог, які мають містити "єДумки", – пропозиції, рекомендації щодо вирішення питань місцевого значення, повідомлення про проблему у громаді. Передбачається, що проєкт "єДумки" не потребуватиме додаткових бюджетних коштів і не матиме впливу на надходження та витрати державного чи місцевого бюджетів. Водночас відповідне фінансування планується залучити за рахунок коштів програми міжнародної технічної допомоги, а також інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

Однак технічне адміністрування, функціонування порталу "Дія" буде фінансуватиметься з бюджетної програми "Електронне урядування".