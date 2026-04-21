Посол Франції відвідав пункт евакуації в Краматорську – УВКБ ООН

Посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр відвідав у вівторок місто Краматорськ Донецької області разом зі співробітниками Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

"У прифронтовому Краматорську делегація відвідала пункт евакуації, підтримуючи людей, які тікають з прифронтових громад… УВКБ ООН та його партнери продовжують надавати екстрену допомогу", – повідомило представництво УВКБ ООН в Україні в соцмережі Х у вівторок.