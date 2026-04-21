Інтерфакс-Україна
Події
12:16 21.04.2026

Посол Франції відвідав пункт евакуації в Краматорську – УВКБ ООН

1 хв читати

Посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр відвідав у вівторок місто Краматорськ Донецької області разом зі співробітниками Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

"У прифронтовому Краматорську делегація відвідала пункт евакуації, підтримуючи людей, які тікають з прифронтових громад… УВКБ ООН та його партнери продовжують надавати екстрену допомогу", – повідомило представництво УВКБ ООН в Україні в соцмережі Х у вівторок.

Теги: #краматорськ #оон #посол_франції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:38 20.04.2026
США на Радбезі ООН закликали всі держави припинити підтримку, яка дає змогу Росії продовжувати війну проти України

США на Радбезі ООН закликали всі держави припинити підтримку, яка дає змогу Росії продовжувати війну проти України

09:08 18.04.2026
У Краматорську внаслідок російського удару поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки – ДСНС

У Краматорську внаслідок російського удару поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки – ДСНС

10:53 15.04.2026
СБУ затримала завуча школи у Краматорську за коригування ворожих обстрілів

СБУ затримала завуча школи у Краматорську за коригування ворожих обстрілів

18:53 14.04.2026
Зеленська та заступниця генсека ООН обговорили злочини російських окупантів щодо українських дітей

Зеленська та заступниця генсека ООН обговорили злочини російських окупантів щодо українських дітей

23:21 13.04.2026
Сибіга обговорив із представницею генсека ООН з питань дітей і збройних конфліктів повернення депортованих до РФ українських дітей

Сибіга обговорив із представницею генсека ООН з питань дітей і збройних конфліктів повернення депортованих до РФ українських дітей

11:38 13.04.2026
МВС: тіло жінки деблоковано у Краматорську після ворожої атаки з-під завалів будинку

МВС: тіло жінки деблоковано у Краматорську після ворожої атаки з-під завалів будинку

13:07 11.04.2026
Окупанти скинули три авіабомби на Краматорськ, щонайменше 10 людей поранені – обладміністрація

Окупанти скинули три авіабомби на Краматорськ, щонайменше 10 людей поранені – обладміністрація

19:08 10.04.2026
В Україні у березні кількість жертв серед цивільних зросла на 49% порівняно з попереднім місяцем – ООН

В Україні у березні кількість жертв серед цивільних зросла на 49% порівняно з попереднім місяцем – ООН

16:34 10.04.2026
СБУ: 15 років тюрми отримала жителька Краматорську, яка допомагала ворогу бомбардувати місто

СБУ: 15 років тюрми отримала жителька Краматорську, яка допомагала ворогу бомбардувати місто

15:59 01.04.2026
Верховний Суд залишив в силі довічне позбавлення волі для коригувальника ракетного удару по кафе у Краматорську

Верховний Суд залишив в силі довічне позбавлення волі для коригувальника ракетного удару по кафе у Краматорську

ВАЖЛИВЕ

Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals

У Третьому армійському корпусі спростували заяву Герасимова про захоплення росіянами всієї Луганщини

Глава МВС: я хочу закон про цивільну зброю, всі її види потрібно класифікувати, а людей підготувати

Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику керівника Офісу президента Шурмі та його брату

ОСТАННЄ

Поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який ходив із автоматом по житловому комплексу

Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

На Волині викрито контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

Одеський обласний ТЦК та СП підтвердив факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП міста

Пам'ятну табличку на честь Джохара Дудаєва відкрили у Львові

Підозрюваного у підриві гранати біля будівлі старостату на Херсонщині взято під варту – прокуратура

СБУ затримала неповнолітнього, який на замовлення РФ готував подвійний теракт на Полтавщині

23 ветеранки отримали гранти на розвиток власного бізнесу за програмою REDpreneur Women

Хвилину мовчання у Києві щодня о 9:00 оголошуватимуть через гучномовці – КМДА

США зосередили поблизу Ірану 14 бойових кораблів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА