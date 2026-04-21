Глава МВС про патрульних, які залишили хлопчика під час теракту в Києві: це великий сором, вони проявили психологічну слабкість

Поведінка патрульних поліцейських, які залишили пораненого хлопчика і втекли під час подій 18 квітня в Києві, – це великий сором, патрульні могли як мінімум зайняти позиції і привести зброю до бою, наголосив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

На зустрічі з представниками медіа глава МВС розказав, що перший дзвінок в поліцію щодо подій, пов'язаних зі стрільцем в Києві, був про "хуліганку".

За словами Клименка, вже дорогою поліцейські дізналися, що там стрільба і є поранені.

"Те, як вони (патрульні поліцейські) повелися в цей момент – це великий сором. Дві дорослі людини, які присягали на захист, залишили цього хлопчика сидіти на асфальті, а самі втекли. Як мінімум вони мали зайняти позицію, привести зброю до бою. Намагатися зупинити стрільця всіма способами – аж до негайної ліквідації", – наголосив глава МВС.

Він розказав, що за лічені хвилини прибули інші екіпажі. "Зразу цього хлопчика відтягнули, наступний екіпаж зразу в машину його забрав. Тобто далі всі діяли професійно", – додав Клименко.

Він зазначив, що офіцери КОРДу діяли швидко і професійно.

"40 хвилин були перемовини – він (стрілець) ходив по магазину, не реагував, він у неадекватному стані був. Він стріляв просто, він вже не погрожував, він ні з ким не розмовляв. Просто тупо стріляв", – сказав міністр.

"Я хочу одне сказати, що не можна по двох патрульних оцінювати всю систему. На той момент конкретно ці дві людини проявили психологічну слабкість", – підсумував глава МВС.

Говорячи безпосередньо про цих патрульних, міністр пояснив, що 44-річна жінка-патрульна працювала в штабі, в Департаменті патрульної поліції, а у вихідні офіцерів штабу також ставлять в наряди. "Це зовсім не виправдання – за 10 років можна було навчитися реагувати. А точніше – керівництву навчити та підготувати весь особовий склад до екстремальних ситуацій", – додав міністр.

За словами Клименка, другий патрульний – 27-річний чоловік – закінчив Академію патрульної поліції і прийшов служити на початку 2024-го. "В той час, коли він приходив – у 25 – мобілізаційний вік був з 27 років", – уточнив Клименко.