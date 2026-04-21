Інтерфакс-Україна
12:06 21.04.2026

До України з Румунії екстрадовано підозрюваного у вимаганні $1 млн

Правоохоронці Румунії за запитом української прокуратури видали підозрюваного у вимаганні $1 млн, у міжнародному розшуку чоловік перебував з жовтня 2022 року, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Правоохоронними органами Румунії, за запитом Печерської окружної прокуратури міста Києва, видано підозрюваного у вимаганні у потерпілого грошей із погрозою насильства щодо нього та членів його родини (ч. 4 ст. 189 КК України)", – йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм у вівторок.

За даними досудового розслідування підозрюваний разом із двома спільниками вимагав від іноземного громадянина неіснуючий борг у розмірі $1 млн або його еквівалент у розмірі 15 Bitcoin. Одного зі спільників затримали у січні 2022 року під час передачі йому частини грошей, інших двох оголосили у розшук.

У міжнародному розшуку цей чоловік перебував з жовтня 2022 року. Ухвалою Печерського райсуду Києва тоді ж йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У листопаді 2025 року в Румунії підозрюваного затримали.

У прокуратурі нагадали, що підозрюваний фігурував у сюжеті журналіста Михайла Ткача під назвою "Батальйон Монако" як один з українців, які в період повномасштабного вторгнення РФ на територію України розважаються в Куршавелі.

 

