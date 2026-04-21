11:59 21.04.2026

Депутата Полтавської міськради викрито на незаконному збагаченні на понад 340 млн грн – СБУ

Служба безпеки та Національна поліція України задокументували нові злочини депутата Полтавської міської ради, якого у жовтні 2025 року викрили на махінаціях з декларуванням прибутків.

Як повідомляється на сайті СБУ, тоді зловмисника викрили на недекларуванні криптовалют та операцій з віртуальними активами на 200 млн грн.

Ім'я депутата не вказувалося. За даними низки ЗМІ, тоді йшлося про Олександра Калуцького. Агентство "Інтерфакс-Україна" не має підтвердження чи спростування цієї інформації.

"Наразі встановлено, що депутат додатково намагався приховати від фінансової звітності 340 млн грн невідомого походження. За даними кіберфахівців СБУ, впродовж 2022-2025 рр. посадовець через підставних осіб перераховував кошти на власні криптогаманці, не вказуючи їх у деклараціях і податковій звітності", – йдеться в повідомленні СБУ.

На підставі нових доказів протиправної діяльності фігуранту повідомлено про підозру за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення). Досудове розслідування триває, встановлюються джерела походження грошових активів та особи, причетні до фінансових оборудок.

Калуцький, 1973 р.н., є підприємцем, разом з родиною володіє мережею автомийок Deluxe. Обраний депутатом Полтавської міської ради за списками політичної партії "За майбутнє".

Згідно з попередніми деклараціями Калуцького, на початку 2024 року він придбав велику кількість криптовалют – серед них відомі Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Avalanche, Dash, Uniswap, Near, а також менш популярні токени на кшталт Polkadot, Cosmos, Arbitrum, Starknet, dYdX, Zcash, 1inch, zkSync, Internet Computer, Flow, Optimism, ID, HFT, USTC і MEME. Загальна сума інвестицій на час покупки становила понад 33 млн грн.

 

