Інтерфакс-Україна
Події
11:43 21.04.2026

Глава МВС: я хочу закон про цивільну зброю, всі її види потрібно класифікувати, а людей підготувати

1 хв читати
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

МВС України із наступного тижня починає консультації щодо закону про цивільну зброю, що надасть українцям право на збройний самозахист: потрібно почути всі думки, щоб вийти на ефективне рішення, заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

На зустрічі з представниками медіа, говорячи про питання "короткостволу" для цивільних, міністр зазначив: "Я хочу закон про цивільну зброю. Види зброї, карабіни, тобто, мисливська ця зброя, гладкоствольна, нарізна – це все треба класифікувати".

За словами Клименка, людина має пройти курс навчання, зокрема безпечного поводження з цією зброєю.

"Це ціла система, інфраструктура. Зміни в кримінальне законодавство, визначення по самозахисту, тири, місця зберігання. Ми готові до цього діалогу. Хочемо, щоб ця система була. Щоб було в людей право на збройний самозахист. І, головне, щоб ця людина була підготовлена", – пояснив міністр.

Він повідомив, що вже проговорив це питання з народними депутатами.

"Ми вже з наступного тижня почнемо консультації. Як і казав, із залученням громадськості, експертів, журналістів. Треба чути всі думки, щоб вийти на ефективне рішення", – резюмував він.

Теги: #зброя #клименко #мвс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:28 21.04.2026
Глава МВС: стрілець, який скоїв теракт у Києві, записував всі свої дії на диктофон телефону, це суміш слів

Глава МВС: стрілець, який скоїв теракт у Києві, записував всі свої дії на диктофон телефону, це суміш слів

12:09 21.04.2026
Глава МВС про патрульних, які залишили хлопчика під час теракту в Києві: це великий сором, вони проявили психологічну слабкість

Глава МВС про патрульних, які залишили хлопчика під час теракту в Києві: це великий сором, вони проявили психологічну слабкість

11:13 21.04.2026
Глава МВС: патрульні тепер будуть жити на полігонах по черзі, їх інструктуватимуть бійці НГУ

Глава МВС: патрульні тепер будуть жити на полігонах по черзі, їх інструктуватимуть бійці НГУ

20:44 20.04.2026
Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

20:33 19.04.2026
Зеленський щодо експорту: Експортуйте на фронт, а потім у партнерські країни

Зеленський щодо експорту: Експортуйте на фронт, а потім у партнерські країни

20:02 19.04.2026
Глава МВС зробить кадрові висновки по всій вертикалі щодо теракту в Києві – Зеленський

Глава МВС зробить кадрові висновки по всій вертикалі щодо теракту в Києві – Зеленський

14:39 19.04.2026
Глава МВС після теракту 18 квітня анонсував кадрові рішення, виключив масові перевірки власників зброї

Глава МВС після теракту 18 квітня анонсував кадрові рішення, виключив масові перевірки власників зброї

19:10 18.04.2026
Стрілець в Києві використовував зареєстровану зброю – Клименко

Стрілець в Києві використовував зареєстровану зброю – Клименко

15:36 15.04.2026
Трамп заявляє, що Китай погодився не постачати озброєння Ірану

Трамп заявляє, що Китай погодився не постачати озброєння Ірану

14:26 15.04.2026
Трамп заявляє, що просив Сі Цзіньпіна не передавати зброї Ірану

Трамп заявляє, що просив Сі Цзіньпіна не передавати зброї Ірану

ВАЖЛИВЕ

Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals

У Третьому армійському корпусі спростували заяву Герасимова про захоплення росіянами всієї Луганщини

Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику керівника Офісу президента Шурмі та його брату

Ексначальник патрульної поліції Жуков призначений радником глави Нацполіції – Клименко

ОСТАННЄ

Поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який ходив із автоматом по житловому комплексу

Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

На Волині викрито контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

Одеський обласний ТЦК та СП підтвердив факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП міста

Пам'ятну табличку на честь Джохара Дудаєва відкрили у Львові

Підозрюваного у підриві гранати біля будівлі старостату на Херсонщині взято під варту – прокуратура

СБУ затримала неповнолітнього, який на замовлення РФ готував подвійний теракт на Полтавщині

23 ветеранки отримали гранти на розвиток власного бізнесу за програмою REDpreneur Women

Хвилину мовчання у Києві щодня о 9:00 оголошуватимуть через гучномовці – КМДА

США зосередили поблизу Ірану 14 бойових кораблів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА