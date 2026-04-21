Глава МВС: я хочу закон про цивільну зброю, всі її види потрібно класифікувати, а людей підготувати

МВС України із наступного тижня починає консультації щодо закону про цивільну зброю, що надасть українцям право на збройний самозахист: потрібно почути всі думки, щоб вийти на ефективне рішення, заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

На зустрічі з представниками медіа, говорячи про питання "короткостволу" для цивільних, міністр зазначив: "Я хочу закон про цивільну зброю. Види зброї, карабіни, тобто, мисливська ця зброя, гладкоствольна, нарізна – це все треба класифікувати".

За словами Клименка, людина має пройти курс навчання, зокрема безпечного поводження з цією зброєю.

"Це ціла система, інфраструктура. Зміни в кримінальне законодавство, визначення по самозахисту, тири, місця зберігання. Ми готові до цього діалогу. Хочемо, щоб ця система була. Щоб було в людей право на збройний самозахист. І, головне, щоб ця людина була підготовлена", – пояснив міністр.

Він повідомив, що вже проговорив це питання з народними депутатами.

"Ми вже з наступного тижня почнемо консультації. Як і казав, із залученням громадськості, експертів, журналістів. Треба чути всі думки, щоб вийти на ефективне рішення", – резюмував він.