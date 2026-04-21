Фонд Пінчука запускає першу міжнародну лідерську програму для українських ветеранів у Єльському університеті

Фонд Віктора Пінчука запускає Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP) — першу міжнародну лідерську програму, спеціально створену для українських ветеранів і ветеранок, спрямовану на розвиток лідерського потенціалу через доступ до освітніх практик світового рівня.

Як зазначається у пресрелізі Фонду у вівторок, програма є ключовим елементом його довгострокової стратегії з розвитку лідерства в Україні, а її пілотною фазою стане співпраця з Yale Jackson School of Global Affairs (Школою глобальних справ Єльського університету), яка готує лідерів для роботи з глобальними викликами.

Згідно з релізом, перша група з 15 українських ветеранів та ветеранок вирушить на інтенсивне навчання до США наприкінці квітня 2026 року. Учасники працюватимуть із провідними викладачами та практиками у сферах лідерства, стратегічного мислення та ухвалення рішень у складних середовищах.

"Ті, хто захищав Україну, вже продемонстрували виняткові лідерські якості. Вони заслуговують на все найкраще — найкращу освіту, реабілітацію світового рівня та найвищі стандарти підтримки у всіх сферах", — наводяться у повідомленні слова засновника Фонду, бізнесмена та філантропа Віктора Пінчука.

"Я так само переконаний, що викладачам Єльського університету і, власне, усім нам, є чому повчитися у них", — додав він.

У Фонді нагадали, що протягом двох десятиліть підтримують розвиток нового покоління лідерів через такі програми, як лідерські семінари Aspen, найбільшу стипендіальну програму в Україні Завтра.UA та міжнародну програму WorldWideStudies, тож UVLP стане як важливим доповненням до цієї екосистеми лідерських ініціатив, так і до ініціатив Віктора та Олени Пінчуків, орієнтованих на ветеранів та військових: RECOVERY — мережу високотехнологічної фізичної реабілітації військових і ветеранів; RETURNING — програму підтримки психічного здоров’я військових, ветеранів та їхніх родин; а також Message from the Frontline, яка сприяє обміну думками українських ветеранів та військових із західними високопосадовцями.

За словами професора міжнародних справ і декана Школи глобальних справ Джексона Єльського університету Джима Левінсона, для Школи велика честь вітати цих ветеранів у своїх стінах. "Наші викладачі та старші наукові співробітники є провідними експертами з історії, економіки, політичних наук і практики міжнародних відносин — і вони запропонують учасникам новий погляд як на їхній попередній досвід, так і на майбутні можливості", -- зазначив Левінсон.

Єльський університет був заснований у 1701 році. Школа глобальних справ Джексона Єльського університету є професійною школою, що пропонує міждисциплінарні академічні програми для підготовки лідерів у сфері міжнародних відносин та глобальної політики. Її магістерські програми включають Master of Public Policy та Master of Advanced Study in Global Affairs, а також низку спільних та бакалаврських програм.