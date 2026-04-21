11:31 21.04.2026

Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику керівника Офісу президента Шурмі та його брату

Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику керівника Офісу президента Шурмі та його брату

(розширено, додано 6-9 абз – коментар Ростислава Шурми)

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику керівника Офісу президента України Ростиславу Шурмі та його брату Олегу Шурмі.

"21 квітня 2026 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику керівника Офісу президента України і власнику мережі українських та іноземних компаній (близькому родичу колишнього заступника керівника Офісу президента України)", – йдеться у повідомленні ВАКС у Телеграмі у .

Як нагадали у ВАКС, особи підозрюються у заволодінні грошовими коштами, призначеними для виплат за "зеленим" тарифом, у складі організованої групи, що діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

У повідомленні не називають прізвищ фігурантів. Зважаючи на наведені подробиці справи, мовиться про Ростислава Шурму та Олега Шурму, які наразі перебувають за кордоном. Їх оголошено у розшук в середині лютого 2026р.

"Після затримання підозрюваних та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", – йдеться у повідомленні ВАКС.

У свою чергу Ростислав Шурма назвав це рішення суду "незаконним, політично вмотивованим і таким, що ухвалено всупереч базовій правовій процедурі". "Скажу просто: це рішення не доводить моєї вини. І тим більше воно не означає, що справа стала сильнішою по суті. Насправді стороні обвинувачення був потрібен саме такий процесуальний крок, щоб перейти до наступного етапу – міжнародного розшуку, звернень про моє затримання та подальшої спроби екстрадиції", – написав він у Facebook.

"Я не визнаю себе винним", – наголосив Шурма та запевнив, що продовжить "захищати своє ім'я, свою репутацію і свою правову позицію всіма законними засобами – в Україні та за її межами".

За його словами, він не переховується. "Я законно проживаю в Німеччині за адресою, яка давно і достеменно відома українським правоохоронним органам".

Як повідомлялося, у січні 2026 р. правоохоронці викрили схему розкрадання призначених для виплат за "зеленим" тарифом грошей комерційними енергогенеруючими підприємствами на тимчасово окупованій території Запорізької області. Загалом у справі дев'ять підозрюваних. Серед них – ексзаступник керівника Офісу президента України та колишній член наглядової ради НАК "Нафтогаз України", його брат – власник мережі українських та іноземних компаній, довірена особа ексвисокопосадовця, керівники та працівники підконтрольних підприємств, а також колишній комерційний директор АТ "Запоріжжяобленерго".

У 2019-2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради разом із братом взяли під контроль низку підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел. На території Василівського району Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП "Гарантований покупець" про продаж електроенергії за "зеленим" тарифом.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ та окупації частини Запорізької області сонячні електростанції втратили зв'язок з Об'єднаною енергетичною системою України, зазнали пошкоджень, а персонал був евакуйований. Попри це, підконтрольні підозрюваним підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї оплату за "зеленим" тарифом, хоча фактично електроенергія не надходила до енергосистеми України.

Вони звітували неправдиву інформацію про обсяги генерації та технічну готовність станцій, зокрема під час повного знеструмлення. Отримані гроші надалі виводили через пов'язані компанії.

 

