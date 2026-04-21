Ексначальник патрульної поліції Жуков призначений радником глави Нацполіції – Клименко

Колишній начальник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков, який подав рапорт на звільнення після теракту 18 квітня, працюватиме радником глави Національної поліції і займатиметься питаннями війни, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Він (Жуков) сказав "Пане Міністре, я заявлю зараз про те, що я йду у відставку". Але я дуже хотів, аби він залишився в команді. Тому Євген Жуков призначений радником Голови Нацполіції. Буде займатися питаннями війни. Тобто залученості поліції у війну", – сказав Клименко на зустрічі з представниками медіа.

Він наголосив: "Жуков Євген – бойовий офіцер, генерал. Я його поважаю особисто, дуже поважаю. Це людина, яка займалася війною. "Хижак" чудово воює".

Міністр зазначив, що Жуков морально не міг знаходитись на посаді, коли двоє поліцейських допустили велику помилку під час виконання своєї основної поліцейської функції.

"Позиція Жукова – його особиста реакція на те, що відбулося. Щодо кадрових рішень за висновками службового розслідування, то зняли зараз з посад всю вертикаль: від командира взводу до начальника Управління патрульної поліції міста Києва. Це, можливо, ще й не всі кадрові рішення. Приймає всі рішення Голова Нацполіції. Вони вийдуть в комунікацію", – підсумував Клименко.

При цьому глава МВС наголосив, що вимагає призначення на посади заступників зі службової підготовки в кожний підрозділ виключно осіб, які пройшли бойові дії.